Непомнящий лег на стол, Карлсен ответил о сексуальности игры. Третья ничья в противостоянии за шахматную корону

Россиянин снова не смог напрячь чемпиона белыми.

Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. 3-я партия

Ян Непомнящий (Россия) — Магнус Карлсен (Норвегия) — 0,5:0,5

Общий счет — 1,5:1,5.

Итак, Непомнящий и Карлсен разыграли третью ничью в чемпионском матче в Дубае. Но это были разные ничьи. Одно дело — разведка боем в первой партии, другое — «качельная» вторая партия, в которой игра шла на три исхода.

Третья встреча после искрометной второй не должна была длиться долго — это стало понятно вскоре после начала. На 41-м ходу после трех часов стороны согласились на ничью после размена почти всех фигур, кроме белопольных слонов. Для Карлсена это 17-я ничья подряд в матчах за звание чемпиона мира.

Для разбирающихся — сразу нотация: 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. Re1 b5 7. Bb3 O-O 8. a4 Bb7 9. d3 d6 10. Nbd2 Re8 11. Nf1 h6 12. Bd2 Bf8 13. Ne3 Ne7 14. c4 bxc4 15. Nxc4 Nc6 16. Rc1 a5 17. Bc3 Bc8 18. d4 exd4 19. Nxd4 Nxd4 20. Qxd4 Be6 21. h3 c6 22. Bc2 d5 23. e5 dxc4 24. Qxd8 Rexd8 25. exf6 Bb4 26. fxg7 Bxc3 27. bxc3 Kxg7 28. Kf1 Rab8 29. Rb1 Kf6 30. Rxb8 Rxb8 31. Rb1 Rxb1+ 32. Bxb1 Ke5 33. Ke2 f5 34. Bc2 f4 35. Bb1 c5 36. Bc2 Bd7 37. f3 Kf6 38. h4 Ke5 39. Kf2 Kf6 40. Ke2 Ke5 41. Kf2 1/2-1/2

Финальная позиция на доске.

Испанская партия на глазах у Каспарова

Оба в дебюте ходили безупречно, снова разыграв испанскую партию. С учетом сильных ничейных тенденций такая точность вела к очередному миру. Но на исходе первого часа своего времени Непомнящий крепко задумался. И в данной ситуации вывел пешку на h3 — видимо, собираясь сбить Карлсена с унылой заученной теории. Ход необычный.

Эпизод матча.

Партия растягивалась, поэтому наблюдателям и комментаторам пришлось переключиться на байки, ради которых все и включают стримы. Хоть профессиональные гроссмейстеры и специалисты в комментариях и смеялись над обзорами матча во всех СМИ, думаю, большинство понимают — широкая публика не готова следить за партией с классическим хронометражем и просчитывать сонмы комбинаций шесть часов подряд.

Наш оракул кошка Люся уже сделала свое предсказание на третью партию Непомнящий — Карлсен?



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??Люся еще ни разу не ошиблась! pic.twitter.com/dT8xGayz3n — Chess.com — Русский (@chesscom_ru) November 28, 2021

Обсуждали, что постепенно в Дубай начал съезжаться шахматный бомонд. К третьей партии подтянулся легендарный Гарри Каспаров — когда-то давно он первым в знак протеста в чемпионских матчах вешал российский, а не советский флаг. Сейчас в России он не бывает, тренировал в свое время Карлсена, с которым как-то играл умопомрачительные ничейные партии, когда Магнусу было 14 лет. И его считает фаворитом.

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К сожалению, были перед матчем и потери, которые прошли многими не замеченными. Местная легенда шахмат Али Абу Халил, который столько сделал для развития спорта в ОАЭ, умер перед первой партией.

Что пьет Непомнящий?

Еще обсуждали, сколько часов ночью Непомнящий «гамал в Доту» — Ян знатный геймер. Гадали, что наливает россиянин в термос на партию. Мнение публики не удивило, хотя Сергей Карякин уверенно сказал, что чай.

Мнения пользователей — что пьёт Ян Непомнящий по ходу партии с Карлсеном. pic.twitter.com/bBjcMWBdyq — Lublineс93 (@Lublinec931) November 28, 2021

Пока Карякин рассказывал об увлечении другими видами шахматных игр — шведским вариантом, игрой «три шаха» и поддавками (да, бывает и такое), на доске оставалось все меньше фигур. Ян достиг локальных успехов: довел до седьмой линии пешку на g, но, разумеется, ни о каком перерождении в ферзя не могло идти и речи. По времени преимущество было почти традиционно у Карлсена, черными он довольно уверенно держал позицию и сушил игру. У Яна вроде бы удачно были выведены фигуры — ферзь в центре, конь опасный, но компьютер давал на «градуснике» расклад по нулям, без перевеса одной из сторон.

Эпизод матча.

Далее последовал крупный и довольно быстрый размен фигур, после которого оба игрока делали скорее символические ходы в ожидании конца партии. Три встречи подряд без выходного вместо традиционных двух — это действительно сложно. К концу Непомнящий уже лежал на столе...

А Карлсен очень недовольно со всплеснутыми руками воспринял новость об антидопинговой проверке после пресс-конференции, которую ему рассказали сразу по окончании партии. Попытался освежить норвежца ведущий пресс-конференций Морис Эшли, спросивший у чемпиона, было ли сегодня в партии что-нибудь «сексуальное». Тот посмеялся и сказал, что сделал много «уродливых» ходов, но «в итоге все сработало нормально, не видел путей, как можно было доставить кому-то проблемы». Кажется, обоим хотелось домой или на пляж.

В понедельник у них будет такая возможность — выходной.