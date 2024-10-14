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Уроженца Украины Шевченко отстранили от участия в чемпионате Испании по шахматам за мошенничество

Алина Савинова
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Украинского гроссмейстера Кирилла Шевченко, ныне представляющего Румынию, сняли с чемпионата Испании по шахматам за мошенничество, сообщает El Mundo.

Шахматист попал под подозрение после победы над Пако Вальехо во втором раунде турнира. Шевченко заподозрили в нечестной игре из-за частых выходов в туалет во время партии, где он подолгу задерживался в закрытой кабинке.

Позже в уборной был обнаружен телефон, а накануне уборщица нашла еще одно мобильное устройство с запиской: «Не трогать! Телефон оставлен посетителю, чтобы он ответил ночью!» Судьи сравнили почерк с листами, на которых игроки записывают свои ходы, и пришли к выводу, что записка оставлена Шевченко.

Сам гроссмейстер отрицает свою вину. Клуб «Силья», за который выступает Шевченко, подал протест на решение отстранить шахматиста от турнира и аннулировать его результаты.

22-летний Шевченко является воспитанником шахматной школы имени Александра Момота (Краматорск). В 2018 году он стал чемпионом Украины по решению шахматных композиций в личном и командном зачете. Также спортсмен трижды принимал участие в чемпионатах Европы по шахматам (2017-2019).

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