В Сочи определились чемпионы России по рапиду и блицу

С 13 по 20 октября в сочинском Гранд Отеле «Жемчужина» проходят личные и командные чемпионаты России по быстрым шахматам и блицу. Уже определились чемпионы страны в личном зачете.

Чемпионаты России по блицу среди мужчин и женщин состоялись 14 октября. Перед началом игры участников поприветствовал исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

Соревнования проходили по швейцарской системе в 13 туров. В открытом (мужском) турнире сыграли 224 спортсмена, в женском — 112 шахматисток.

У мужчин сенсационно победил Матвей Гальченко: 24-летний международный мастер из Мурманской области с 49-м стартовым номером опередил целый ряд известных гроссмейстеров и виртуозов молниеносной игры. Впрочем, сенсация относительная: Матвей не новичок на этой работе, он регулярно выступает, например, в Титульных вторниках и показывает там превосходные результаты. Понятно, что в онлайн-шахматах многое, если не всё зависит от порядочности игроков, однако Гальченко доказал, что и в «реальной жизни» является опасным соперником. В итоге победитель набрал 10,5 очка из 13.

На пол-очка отстали гроссмейстеры Никита Афанасьев (Краснодарский край, 2 место), Иван Землянский (Московская область, 3 место) и Максим Матлаков (Санкт-Петербург, 4 место).

В женском соревновании по 10,5 очка из 13 набрали женский мастер ФИДЕ Ксения Зеленцова (Беларусь, 1 место) и женский международный мастер Маргарита Потапова (Краснодарский край, 2 место). На одно очко отстали женский мастер ФИДЕ Мария Якимова (Татарстан, 3 место), международный мастер Анастасия Боднарук (Санкт-Петербург, 4 место) и женский международный мастер Анна Голубова (Калужская область, 5 место).

В открытом чемпионате России по рапиду приняли участие 234 шахматиста, в женском — 118. Это соревнование длилось с 15 по 16 октября; спортсмены выявляли сильнейших на протяжении 11 туров.

У мужчин первое место занял гроссмейстер Никита Афанасьев (Краснодарский край), набравший 9 очков из 11. Столько же очков в активе гроссмейстер Вадима Моисеенко (Вологодская область) — он остался вторым по дополнительным показателям. «Бронзу» выиграл гроссмейстер Максим Матлаков (Санкт-Петербург) — 8,5 очка.

В женском чемпионате по 8,5 очка из 11 набрали мастера ФИДЕ Екатерина Гольцева (Нижегородская область) и Екатерина Борисова (Москва), а также международный мастер Марина Корнева (Свердловская область). Именно в таком порядке их расставили дополнительные показатели.

Далее в программе — командные чемпионаты России по блицу и рапиду. У мужчин в блице сразятся 50 команд, у женщин — 17.