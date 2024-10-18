Глава ACF заявил, что Россия может провести крупный шахматный турнир в будущем

Президент Азиатской шахматной федерации (ACF) шейх Султан бен Халифа Аль Нахайян оценил вероятность проведения крупного шахматного турнира в России.

«Конечно, Россия в будущем может провести чемпионат Азии или любой крупный турнир. Даже сейчас, если будет хорошая заявка, мы будем рады обсудить и рассмотреть ее», — цитирует главу ACF ТАСС.

28 февраля 2022 года Международная шахматная федерация допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 23 ноября 2023 года ФИДЕ продлила разрешение выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года. При этом сборным России и Белоруссии запрещено участвовать в соревнованиях.