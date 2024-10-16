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Левитов о мышлении молодых шахматистов: «Из категории «он смотрит подсказки, и я смотрю» — да, все мы смотрим, это нормально»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Бывший исполнительный директор Федерации шахмат России, создатель Levitov Chess Илья Левитов в интервью «СЭ» поделился своим мнение о теме читинга.

— После этого случая у шахматистов не усилится паранойя?

— Мне сложно говорить о молодежи. Я больше общаюсь с игроками из старшего поколения, для которых это все было немыслимо. Сейчас немного другие ценности. Не подумайте, что говорю это по-стариковски. Просто мне кажется, молодежь по-другому мыслит. Из категории «он смотрит подсказки, и я смотрю» — да, все мы смотрим, это нормально. И это пугает. Поэтому, повторюсь, роль ФИДЕ здесь должна быть определяющей. Они должны сделать решительные шаги, а этот кейс по-хорошему должен стать поворотным моментом.

— Символично, что меньше недели назад Владимир Крамник написал о том, что игра Шевченко в победном «Титульном вторнике» кажется ему подозрительной. Теперь Шевченко попал в нехорошую историю. Как думаете, после этого Chess.com будет внимательней относиться к информации от 14-го чемпиона мира?

—  Мне кажется, что представители Chess.com всерьез воспринимают работу, проделанную Владимиром Борисовичем. Это видно и по эмоциям Дэнни Ренша (недавно Левитов записал интервью с боссом платформы), и количеству времени, которое он уделил этой теме. Я не хотел так подробно на этом останавливаться, но Ренша было не остановить. Просто вопрос в том, что люди скорее смотрят не на суть информации, а на ее подачу. С этим у Владимира Борисовича есть очевидные проблемы. Но тут, мне кажется, надо следовать заветам нобелевского лауреата по литературе Самюэля Беккета, который писал, что неважно, кто говорит. Крамник, Ренш, Иван Иваныч, нужно смотреть на суть. А суть в том, что зараза распространилась по всему организму, и, может, уже поздно что-то делать. Но ради очистки совести делать что-то надо. А самое важное и ключевое, что сейчас многие осознают, — есть авторитетный человек, который этим вопросом по-настоящему занимается. И в последнее время Крамник сильно спрогрессировал. Поэтому надо с огромным вниманием относиться к тому, что он говорит.

Илья Левитов. «Случай с читером — повод задуматься, что происходит в шахматах. А происходит беда». Мнение Левитова

Илья Левитов
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