Дин Лижэнь: биография китайского гроссмейстера

История жизни претендента на мировую шахматную корону.

7 апреля в столице Казахстана Астане состоится торжественное открытие матча за мировую шахматную корону. За вакантный титул, от которого прошлым летом отказался норвежец Магнус Карлсен, с россиянином Яном Непомнящим поспорит Дин Лижэнь. Местом проведения станет отель St. Regis Astana. Призовой фонд матча составит 2 миллиона евро, из которых победитель получит 60 процентов.

Соперники сыграют не более 14 партий с классическим контролем времени: 120 минут на первые 40 ходов, 60 минут на последующие 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с 61-го хода. Победителем объявляется игрок, первым набравший 7,5 очка. Если чемпион не определяется по итогам 14 партий, 1 мая будет сыгран тай-брейк. Церемония открытия матча состоится 7 апреля. Первая партия будет сыграна 9 апреля. Начало партий в 12.00 по московскому времени.

О Лижэне — первом китайском претенденте на звание чемпиона мира по шахматам — у нас в стране известно не так много. Давайте познакомимся с гроссмейстером из Поднебесной поближе.

Детские годы

Дин Лижэнь осенью прошлого года отметил 30-летие — он появился на свет 24 октября 1992 года в городе Вэньчжоу в провинции Чжэцзян на юго-востоке Китая. Его отец по профессии врач, но работал инженером-электриком, а мать — медсестра. Сына они назвали в честь знаменитого афоризма знаменитого философа Конфуция: «Если хочешь быть здоров, делай здоровыми других. Если хочешь расти, заставляй расти других». Лижэнь в переводе с китайского означает «делать других здоровыми».

В те годы Вэньчжоу считался неофициальной столицей китайских шахмат, и мальчик научился играть уже в четыре года — с базовыми правилами его познакомила мать. Среднюю школу Дин Лижэнь заканчивал в родном городе, но после старших классов в статусе восходящей звезды самого интеллектуального вида спорта переехал в Пекин. По словам самого гроссмейстера, в Вэньчжоу он ходил в лучшую школу города, но в учебе преуспевал не всегда.

«Я предпочитал играть в шахматы, а не учить уроки, они меня мало интересовали. До определенного момента я был первым учеником в классе, отлично знал математику. Но потом материал становился все сложнее, так что я большую часть времени проводил за шахматной доской. Через год после выпуска мне улыбнулась судьба, и я поступил на юридический факультет Пекинского университета», — вспоминал сам гроссмейстер.

Фото Global Look Press

Карьера в шахматах

По словам Дин Лижэня, в годы его детства в Вэньчжоу в шахматы играли повсеместно. Это создавало особую атмосферу, чтобы учиться и прогрессировать. Постоянно открывались новые шахматные клубы и школы, проводились турниры различного уровня. Его первый тренер — Чэнь Лисин, а среди тех, кто работал с Дин Лижэнем в ранние годы, были специалисты, готовившие чемпионку мира среди женщин Чжу Чэнь.

«Моим первым другом в шахматах был Чжэн Ибо, сейчас он известный судья. В самом начале родители предлагали нам выбрать между классическими и китайскими шахматами. Мы предпочли классику», — говорит Дин Лижэнь.

Юный шахматист уже в раннем возрасте заявил о себе. Он выиграл множество детских и юношеских турниров по всему Китаю, в 2003 году дебютировал на чемпионате мира в категории U10 и стал вторым, уступив азербайджанцу Эльтаджу Сафарлы лишь по дополнительным показателям. Через год история повторилась уже в категории U12 — Дин Лижэнь стал вторым вслед за соотечественником Чжао Нанем. В 2005-м в неполных 13 лет он впервые выступил на взрослом чемпионате Китая в личном первенстве.

При этом к 15 годам в карьере Дин Лижэня наметился определенный застой — в то время как многие его сверстники уже стали гроссмейстерами, он никак не мог преодолеть отметку в 2300 очков рейтинга и за пару лет провел всего лишь несколько ярких партий. Но благодаря исключительному трудолюбию Дин Лижэнь смог реализовать свой талант. Следующие два года стали для юноши настоящим прорывом — он в 2009-м сенсационно выиграл взрослый чемпионат Китая, вскоре после этого стал 30-м в истории страны гроссмейстером, а в 2011-м и 2012-м повторил успехи на национальном уровне. Уже в качестве трехкратного чемпиона Китая он попал в состав национальной сборной на шахматную Олимпиаду. И с этого момента начал поход к вершинам мировых шахмат.

Фото Global Look Press

Дин Лижэнь: достижения

С 2012-го по 2018-й китайский гроссмейстер выступил на четырех шахматных Олимпиадах подряд, причем две из них представители Поднебесной выиграли, а сам он выиграл личную бронзу в 2014-м и золото в 2018-м. Также на счету Дин Лижэня бронза на молодежном чемпионате мира-2012 и победа на командном чемпионате мира-2015, где он был лидером команды.

В августе того года он стал вторым в истории китайским игроком после Ван Юэ, вошедшим в топ-10 мирового рейтинга по версии ФИДЕ. Также летом 2016 года Дин Лижэнь был сильнейшим по рейтингу по игре в блиц. К тому моменту он уже был самым популярным шахматистом Китая.

В мае 2017-го Дин Лижэнь выиграл московский Гран-при, а в сентябре того же года дошел до финала Кубка мира и стал первым в истории Китая шахматистом, квалифицировавшимся на турнир претендентов. В борьбе за золото Кубка мира Дин Лижэнь уступил на тай-брейке Левону Ароняну из Армении.

Турнир претендентов в марте 2018 года прошел в Берлине, и китайский гроссмейстер стал единственным из всех участников, не потерпевшим поражений. Впрочем, и победил Дин Лижэнь только один раз за 14 партий, заняв четвертое место. К тому моменту у него уже более полугода продолжалась удивительная серия без поражений в классические шахматы. В итоге она продлилась с августа 2017-го по ноябрь 2018-го и составила ровно 100 партий — 29 побед и 71 ничью. На тот момент это была рекордная по продолжительности серия на высшем уровне — в 2019-м достижение китайца превзошел норвежец Магнус Карлсен.

Тем не менее благодаря этому достижению Дин Лижэнь достиг максимального в карьере рейтинга — 2816 очков, это 10-й результат в истории шахмат.

Фото Global Look Press

Дин Лижэнь: путь к чемпионскому матчу

После первого опыта участия в турнире претендентов китайский гроссмейстер прочно застолбил за собой место в мировой элите. В августе 2019-го он выиграл представительный супертурнир в Сент-Луисе. Показав в классике идентичный результат с Карлсеном, две победы и девять ничьих, он дважды обыграл действующего чемпиона мира на тай-брейке в блиц. В том же году он победил в финале Гранд-тура — в полуфинале расправился с Ароняном, а в финале оказался сильнее Максима Вашье-Лаграва.

Второй раз подряд став вторым на Гран-при, теперь вслед за Теймуром Раджабовым, Дин Лижэнь вновь добился права сыграть на турнире претендентов. Но тут в мире началась пандемия коронавируса. Чтобы попасть на соревнования в Екатеринбурге, китайцу пришлось две недели просидеть на карантине в арендованном доме в Подмосковье. Но сорванная подготовка не могла не сказаться, Дин Лижэнь проиграл первые две партии на турнире. После семи туров соревнования были прерваны и доигрывались уже весной 2021-го. Дин Лижэню не удалось наверстать упущенное, хотя в заключительном туре он обыграл ставшего победителем россиянина Яна Непомнящего.

На протяжении следующих двух лет из-за ситуации с ковидом у представителя Китая было очень ограниченное число возможностей для получения игровой практики, так как правительство страны не разрешало спортсменам выезжать на международные соревнования. Тем не менее после дисквалификации в 2022-м Сергея Карякина Динь Лижэнь являлся наивысшим по рейтингу шахматистом, еще не отобравшимся на турнир претендентов. И после того как национальная федерация в короткие сроки организовала три рейтинговых старта, он сумел квалифицироваться.

Турнир претендентов Дин Лижэнь вновь начал со скрипом, но мощно провел второй круг. Из восьми партий он выиграл четыре, в том числе подряд победил Яна-Кшиштофа Дуду, Фабиано Каруану и Рихарда Раппорта. А благодаря успеху в заключительной игре с Хикару Накамурой Дин Лижэнь вышел на чистое второе место вслед за Непомнящим. После отказа Карлсена от защиты титула чемпиона мира ФИДЕ приняла решение разыграть его между российским и китайским гроссмейстерами.

Фото Global Look Press

Жизнь вне спорта

Юридический факультет Пекинского университета Дин Лижэнь так и не окончил, но цели стать юристом или адвокатом у него никогда не было. Он еще со школьной скамьи видел себя только спортсменом, но родители хотели, чтобы у сына была какая-либо профессия помимо шахмат. «Я мог окончить университет еще в 2016-м, но брал академический отпуск. Не стремился получить какие-то выдающиеся баллы, просто хочу окончить вуз», — однажды говорил Дин Лижэнь в интервью.

Тем не менее, по его словам, он получал удовольствие от университетской жизни. Хотя занятия в некоторые дни начинались в восемь утра, а Дин Лижэнь обычно вставал с кровати между девятью и десятью. Также он пропускал довольно много из-за разъездов для участия в соревнованиях. Поэтому к последним курсам многие экзамены приходилось пересдавать.

В отличие от многих сверстников, Дин Лижэнь не любит компьютерные и видеоигры, в чем не раз признавался. Он считает их скучными и предпочитает фокусироваться на шахматах, много играет онлайн.

Типичный день гроссмейстера начинается около 10 утра, но и ложится он около часа ночи. После завтрака Дин Лижэнь обычно анализирует партии, сыгранные накануне, ищет в них интересные варианты и ходы. После обеда и отдыха он проводит тренировку в спортзале или играет в баскетбол с друзьями. После этого вечером играет в онлайне или следит за различными турнирами. Перед сном читает книги или слушает музыку.

Фото Global Look Press

Увлечения за пределами шахматной доски

Из других видов спорта Дин Лижэнь предпочитает баскетбол и футбол. В футболе он болеет за мюнхенскую «Баварию» и туринский «Ювентус», но персонально за игроками не следит. Из музыки предпочитает фолк, народные китайские песни. Из книг — китайскую литературу, изучение которой считает одним из своих главных хобби. Также любит велопрогулки и посещает музеи в разных странах мира.

О личной жизни шахматист говорить не любит. Известно, что у него есть девушка. Она также принадлежит к миру шахмат, но не является игроком высокого уровня. Тем не менее они могут проводить совместные тренировки. Имя своей избранницы Дин Лижэнь не раскрывает.

К мировой славе гроссмейстер, по его собственным словам, не стремится. Также он не любит роскошь и дорогие покупки. До определенного возраста Дин Лижэнь все заработанные на турнирах деньги отдавал родителям, а в студенческие годы нередко питался только рисом и лапшой быстрого приготовления. И сейчас зачастую он ездит по турнирам один, без команды, и самостоятельно готовит себе еду.