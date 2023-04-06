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Дин Лижэнь: биография китайского гроссмейстера

Антон Бабошин
Корреспондент
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Дин Лижэнь.
Фото Global Look Press
История жизни претендента на мировую шахматную корону.

7 апреля в столице Казахстана Астане состоится торжественное открытие матча за мировую шахматную корону. За вакантный титул, от которого прошлым летом отказался норвежец Магнус Карлсен, с россиянином Яном Непомнящим поспорит Дин Лижэнь. Местом проведения станет отель St. Regis Astana. Призовой фонд матча составит 2 миллиона евро, из которых победитель получит 60 процентов.

Соперники сыграют не более 14 партий с классическим контролем времени: 120 минут на первые 40 ходов, 60 минут на последующие 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с 61-го хода. Победителем объявляется игрок, первым набравший 7,5 очка. Если чемпион не определяется по итогам 14 партий, 1 мая будет сыгран тай-брейк. Церемония открытия матча состоится 7 апреля. Первая партия будет сыграна 9 апреля. Начало партий в 12.00 по московскому времени.

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О Лижэне — первом китайском претенденте на звание чемпиона мира по шахматам — у нас в стране известно не так много. Давайте познакомимся с гроссмейстером из Поднебесной поближе.

Детские годы

Дин Лижэнь осенью прошлого года отметил 30-летие — он появился на свет 24 октября 1992 года в городе Вэньчжоу в провинции Чжэцзян на юго-востоке Китая. Его отец по профессии врач, но работал инженером-электриком, а мать — медсестра. Сына они назвали в честь знаменитого афоризма знаменитого философа Конфуция: «Если хочешь быть здоров, делай здоровыми других. Если хочешь расти, заставляй расти других». Лижэнь в переводе с китайского означает «делать других здоровыми».

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В те годы Вэньчжоу считался неофициальной столицей китайских шахмат, и мальчик научился играть уже в четыре года — с базовыми правилами его познакомила мать. Среднюю школу Дин Лижэнь заканчивал в родном городе, но после старших классов в статусе восходящей звезды самого интеллектуального вида спорта переехал в Пекин. По словам самого гроссмейстера, в Вэньчжоу он ходил в лучшую школу города, но в учебе преуспевал не всегда.

«Я предпочитал играть в шахматы, а не учить уроки, они меня мало интересовали. До определенного момента я был первым учеником в классе, отлично знал математику. Но потом материал становился все сложнее, так что я большую часть времени проводил за шахматной доской. Через год после выпуска мне улыбнулась судьба, и я поступил на юридический факультет Пекинского университета», — вспоминал сам гроссмейстер.

Фото Global Look Press

Карьера в шахматах

По словам Дин Лижэня, в годы его детства в Вэньчжоу в шахматы играли повсеместно. Это создавало особую атмосферу, чтобы учиться и прогрессировать. Постоянно открывались новые шахматные клубы и школы, проводились турниры различного уровня. Его первый тренер — Чэнь Лисин, а среди тех, кто работал с Дин Лижэнем в ранние годы, были специалисты, готовившие чемпионку мира среди женщин Чжу Чэнь.

«Моим первым другом в шахматах был Чжэн Ибо, сейчас он известный судья. В самом начале родители предлагали нам выбрать между классическими и китайскими шахматами. Мы предпочли классику», — говорит Дин Лижэнь.

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Юный шахматист уже в раннем возрасте заявил о себе. Он выиграл множество детских и юношеских турниров по всему Китаю, в 2003 году дебютировал на чемпионате мира в категории U10 и стал вторым, уступив азербайджанцу Эльтаджу Сафарлы лишь по дополнительным показателям. Через год история повторилась уже в категории U12 — Дин Лижэнь стал вторым вслед за соотечественником Чжао Нанем. В 2005-м в неполных 13 лет он впервые выступил на взрослом чемпионате Китая в личном первенстве.

При этом к 15 годам в карьере Дин Лижэня наметился определенный застой — в то время как многие его сверстники уже стали гроссмейстерами, он никак не мог преодолеть отметку в 2300 очков рейтинга и за пару лет провел всего лишь несколько ярких партий. Но благодаря исключительному трудолюбию Дин Лижэнь смог реализовать свой талант. Следующие два года стали для юноши настоящим прорывом — он в 2009-м сенсационно выиграл взрослый чемпионат Китая, вскоре после этого стал 30-м в истории страны гроссмейстером, а в 2011-м и 2012-м повторил успехи на национальном уровне. Уже в качестве трехкратного чемпиона Китая он попал в состав национальной сборной на шахматную Олимпиаду. И с этого момента начал поход к вершинам мировых шахмат.

Фото Global Look Press

Дин Лижэнь: достижения

С 2012-го по 2018-й китайский гроссмейстер выступил на четырех шахматных Олимпиадах подряд, причем две из них представители Поднебесной выиграли, а сам он выиграл личную бронзу в 2014-м и золото в 2018-м. Также на счету Дин Лижэня бронза на молодежном чемпионате мира-2012 и победа на командном чемпионате мира-2015, где он был лидером команды.

В августе того года он стал вторым в истории китайским игроком после Ван Юэ, вошедшим в топ-10 мирового рейтинга по версии ФИДЕ. Также летом 2016 года Дин Лижэнь был сильнейшим по рейтингу по игре в блиц. К тому моменту он уже был самым популярным шахматистом Китая.

В мае 2017-го Дин Лижэнь выиграл московский Гран-при, а в сентябре того же года дошел до финала Кубка мира и стал первым в истории Китая шахматистом, квалифицировавшимся на турнир претендентов. В борьбе за золото Кубка мира Дин Лижэнь уступил на тай-брейке Левону Ароняну из Армении.

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Турнир претендентов в марте 2018 года прошел в Берлине, и китайский гроссмейстер стал единственным из всех участников, не потерпевшим поражений. Впрочем, и победил Дин Лижэнь только один раз за 14 партий, заняв четвертое место. К тому моменту у него уже более полугода продолжалась удивительная серия без поражений в классические шахматы. В итоге она продлилась с августа 2017-го по ноябрь 2018-го и составила ровно 100 партий — 29 побед и 71 ничью. На тот момент это была рекордная по продолжительности серия на высшем уровне — в 2019-м достижение китайца превзошел норвежец Магнус Карлсен.

Тем не менее благодаря этому достижению Дин Лижэнь достиг максимального в карьере рейтинга — 2816 очков, это 10-й результат в истории шахмат.

Фото Global Look Press

Дин Лижэнь: путь к чемпионскому матчу

После первого опыта участия в турнире претендентов китайский гроссмейстер прочно застолбил за собой место в мировой элите. В августе 2019-го он выиграл представительный супертурнир в Сент-Луисе. Показав в классике идентичный результат с Карлсеном, две победы и девять ничьих, он дважды обыграл действующего чемпиона мира на тай-брейке в блиц. В том же году он победил в финале Гранд-тура — в полуфинале расправился с Ароняном, а в финале оказался сильнее Максима Вашье-Лаграва.

Второй раз подряд став вторым на Гран-при, теперь вслед за Теймуром Раджабовым, Дин Лижэнь вновь добился права сыграть на турнире претендентов. Но тут в мире началась пандемия коронавируса. Чтобы попасть на соревнования в Екатеринбурге, китайцу пришлось две недели просидеть на карантине в арендованном доме в Подмосковье. Но сорванная подготовка не могла не сказаться, Дин Лижэнь проиграл первые две партии на турнире. После семи туров соревнования были прерваны и доигрывались уже весной 2021-го. Дин Лижэню не удалось наверстать упущенное, хотя в заключительном туре он обыграл ставшего победителем россиянина Яна Непомнящего.

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На протяжении следующих двух лет из-за ситуации с ковидом у представителя Китая было очень ограниченное число возможностей для получения игровой практики, так как правительство страны не разрешало спортсменам выезжать на международные соревнования. Тем не менее после дисквалификации в 2022-м Сергея Карякина Динь Лижэнь являлся наивысшим по рейтингу шахматистом, еще не отобравшимся на турнир претендентов. И после того как национальная федерация в короткие сроки организовала три рейтинговых старта, он сумел квалифицироваться.

Турнир претендентов Дин Лижэнь вновь начал со скрипом, но мощно провел второй круг. Из восьми партий он выиграл четыре, в том числе подряд победил Яна-Кшиштофа Дуду, Фабиано Каруану и Рихарда Раппорта. А благодаря успеху в заключительной игре с Хикару Накамурой Дин Лижэнь вышел на чистое второе место вслед за Непомнящим. После отказа Карлсена от защиты титула чемпиона мира ФИДЕ приняла решение разыграть его между российским и китайским гроссмейстерами.

Фото Global Look Press

Жизнь вне спорта

Юридический факультет Пекинского университета Дин Лижэнь так и не окончил, но цели стать юристом или адвокатом у него никогда не было. Он еще со школьной скамьи видел себя только спортсменом, но родители хотели, чтобы у сына была какая-либо профессия помимо шахмат. «Я мог окончить университет еще в 2016-м, но брал академический отпуск. Не стремился получить какие-то выдающиеся баллы, просто хочу окончить вуз», — однажды говорил Дин Лижэнь в интервью.

Тем не менее, по его словам, он получал удовольствие от университетской жизни. Хотя занятия в некоторые дни начинались в восемь утра, а Дин Лижэнь обычно вставал с кровати между девятью и десятью. Также он пропускал довольно много из-за разъездов для участия в соревнованиях. Поэтому к последним курсам многие экзамены приходилось пересдавать.

В отличие от многих сверстников, Дин Лижэнь не любит компьютерные и видеоигры, в чем не раз признавался. Он считает их скучными и предпочитает фокусироваться на шахматах, много играет онлайн.

Типичный день гроссмейстера начинается около 10 утра, но и ложится он около часа ночи. После завтрака Дин Лижэнь обычно анализирует партии, сыгранные накануне, ищет в них интересные варианты и ходы. После обеда и отдыха он проводит тренировку в спортзале или играет в баскетбол с друзьями. После этого вечером играет в онлайне или следит за различными турнирами. Перед сном читает книги или слушает музыку.

Шахматист Дин Лижэнь.
Фото Global Look Press

Увлечения за пределами шахматной доски

Из других видов спорта Дин Лижэнь предпочитает баскетбол и футбол. В футболе он болеет за мюнхенскую «Баварию» и туринский «Ювентус», но персонально за игроками не следит. Из музыки предпочитает фолк, народные китайские песни. Из книг — китайскую литературу, изучение которой считает одним из своих главных хобби. Также любит велопрогулки и посещает музеи в разных странах мира.

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О личной жизни шахматист говорить не любит. Известно, что у него есть девушка. Она также принадлежит к миру шахмат, но не является игроком высокого уровня. Тем не менее они могут проводить совместные тренировки. Имя своей избранницы Дин Лижэнь не раскрывает.

К мировой славе гроссмейстер, по его собственным словам, не стремится. Также он не любит роскошь и дорогие покупки. До определенного возраста Дин Лижэнь все заработанные на турнирах деньги отдавал родителям, а в студенческие годы нередко питался только рисом и лапшой быстрого приготовления. И сейчас зачастую он ездит по турнирам один, без команды, и самостоятельно готовит себе еду.

Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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