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Девятилетний Шогджиев считает, что неплохо выступил на чемпионате России по рапиду и блицу

Алина Савинова
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Шахматист Роман Шогджиев оценил свое выступление на взрослом чемпионате России по рапиду и блицу в Сочи.

«Считаю, что выступил неплохо. Я хорошо начинал и рапид, и блиц, но на концовку меня не хватало. Рад, что удалось сыграть тут, для меня важно получать практику игры против взрослых сильных соперников. Я останусь на командные турниры, посмотрим, как там получится выступить», — цитирует шахматиста ТАСС.

Девятилетний спортсмен занял 68-е место в турнире по рапиду, набрав 6 очков в 11 партиях. В турнире по блицу он стал 134-м (6 очков в 13 партиях).

Шогджиев является чемпионом мира по блицу и серебряным призером турнира по рапиду среди детей не старше 10 лет.

Источник: ТАСС
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