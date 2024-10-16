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Сегодня, 14:00

Левитов предложил проводить все шахматные турниры без зрителей

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Бывший исполнительный директор Федерации шахмат России, создатель Levitov Chess Илья Левитов в интервью «СЭ» назвал меры, которые могут обезопасить честных игроков.

— В декабре Ханс Ниманн набрал 8 из 9 в Загребе, показав уровень игры 2946. Тогда многие участники турнира жаловались, что в Хорватии не было никаких мер защиты от читинга. Сейчас без античитинга проходит командный чемпионат Испании. То есть у ФИДЕ нет какого-то единого регламента по безопасности проведения соревнований или, иными словами, им наплевать на это?

— Надеюсь, что не наплевать. Все вопросы охватить невозможно. Видимо, до этого руки еще не дошли. Или они не видят путей решения этой проблемы. Но я бы хотел высказаться на эту тему. Не в форме упрека, а может быть, дать рекомендации.

— Давайте.

— В теме безопасности офлайн-игры необходимы очень жесткие меры. В первую очередь, мы должны перейти на игру без зрителей. На турнирах всех уровней. В чем удовольствие вживую смотреть на игру шахматистов? Это объективно неинтересно. Понятно, что кто-то сейчас скажет, что это кошмар. Но ничего страшного, зато мы обезопасим игроков от подсказок в виде морганий, постукиваний по креслу, ухода из зала.

Задержка в трансляции должна быть существенной, минимум 15-30 минут. Везде должны быть металлоискатели, надо осматривать туалеты перед началом тура. Ничего в этом такого нет. Сколько в других видах спорта антидопинговых мер? У нас же как будто ничего не происходит. Играется турнир, который идет в зачет FIDE Circuit, следовательно, может повлиять на судьбу путевок в турнир претендентов, и там нет никаких мер безопасности. Читери сколько хочешь. Ладно, телефон за туалетным бачком. А если игрок засунет микронаушник в ухо и ему жена будет подсказывать ходы? А где гарантии, что этого уже не происходит? Тема явно упущена, и меры должны быть очень строгими и жесткими.

Илья Левитов. «Случай с читером — повод задуматься, что происходит в шахматах. А происходит беда». Мнение Левитова

Шахматы
Илья Левитов
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