Левитов о том, что чемпионат мира по быстрым шахматам завершится 31 декабря: «Это бред»

Бывший исполнительный директор Федерации шахмат России, создатель Levitov Chess Илья Левитов в интервью «СЭ» раскритиковал ФИДЕ за даты проведения чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу, который пройдет в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.

— Что думаете о ЧМ в Нью-Йорке, который, страшно сказать, заканчивается 31 декабря? Еще на него не доедут многие топы из-за проблем с получением американской визы.

— У меня двоякое впечатление. Да, кто-то не доедет до Нью-Йорка. Сейчас мир не такой простой, как раньше, когда можно было получить визу в США за три дня. Понятно, что большинство русских игроков не смогут прилететь на ЧМ. Это минус, мне жаль этих ребят. Но это не повод не проводить такой турнир в столице мира. А что касается 31 декабря, то я даже не знаю, как сформулировать свой вопрос. Зачем так делать? Кто это будет смотреть?

— Levitov Chess будет это транслировать?

— Нет, конечно! Мы будем праздновать Новый год, как все нормальные люди. Это бред. До сих пор не могу поверить, что это правда. Может быть, они будут играть с бокалами в руках? Как это называется? «Пьяные шахматы», когда съедаешь фигуру и выпиваешь алкоголь? (Смеется.)

— А что скажете про изменения формата блиц-турнира (в первый день участники сыграют 13 туров (женщины — 11) по швейцарской системе, где определят восьмерку сильнейших. Отобравшиеся в нокаут восемь участников во второй день в матчах из четырех партий поборются за звание чемпиона. — Прим. «СЭ»)?

— Я категорически этого не понимаю! Был же хороший формат, шахматисты его очень любили, мы транслировали это с удовольствием. А поменяли, видимо, чтобы Карлсен не обеспечил себе первое место за три тура до конца. Чтобы до последнего дрожали руки. А если Карлсен не сыграет в условном 2026 году, то опять будем менять формулу? От бесконечных изменений тоже устаешь. У нас каждый новый цикл отбора на матч за корону проходит по новым правилам. То есть в каких-то вопросах, особенно в отношении читерства, у ФИДЕ консервативные взгляды. А в плане изменений всевозможных регламентов — революционные. Я бы поменял эти подходы местами.