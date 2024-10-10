Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

10 октября, 11:10

В Новосибирске завершился Кубок НГТУ — этап Детского Кубка России

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Новосибирский технический университет в течение недели принимал этап Всероссийского шахматного фестиваля «Интеллектуалы Сибири».

«Кубок НГТУ», этап шахматного фестиваля «Интеллектуалы Сибири», проводился в четырех возрастных группах среди мальчиков и девочек, юношей и девушек и собрал более 150 участников из Алтайского, Красноярского, Пермского, Хабаровского, Приморского краев, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Томской, Омской, Свердловской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, республик Алтай, Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, Хакасия, Ханты-Мансийского автономного округа.

Победителями стали у мальчиков и девочек до 9 лет — Роман Лобашов (Алтайский край) и Ульяна Тимофеева (Красноярский край), у мальчиков и девочек до 11 лет — Дамир Верхотуров (Приморский край) и Мария Данилова (Томская область), у мальчиков и девочек до 13 лет — представители Новосибирской области Ян Бородкин и Вера Ивасенко, у юношей и девушек до 15 лет — Виктор Зайцев (Красноярский край)и Елизавета Сенкус (Кемеровская область).

Пресс-служба Федерации шахмат Новосибирской области

Читайте также
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Бетербиев и Бивол проведут бой в ночь на 13 октября в Эр-Рияде
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
430 игроков приняли участие в волейбольном матче в Индии
Ждут возвращения заболевших и Царя, считают деньги и хвалят Станковича. Что происходит в «Спартаке»
Популярное видео
Антон Курьянов оставил пост генменеджера «Авангарда»
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Шестеркин отказался от контракта на 88 миллионов долларов
«Юта» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Будущее Серебрякова, Ротенберг наехал на КХЛ, 0:11 ЦСКА
Заврагин из «Сочи» заменит Серебрякова в СКА?
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
История с вратарями Никитой Серебряковым и Иваном Просветовым
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
Перестановки в руководстве «Авангарда»
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости