Левитов о чит-скандале Шевченко: «Эта ситуация может послужить началом другого периода в мировых шахматах»

Бывший исполнительный директор Федерации шахмат России, создатель Levitov Chess Илья Левитов в интервью «СЭ» прокомментировал громкий скандал на командном чемпионате Испании, где представитель сборной Румынии Кирилл Шевченко, вероятно, пользовался подсказками с телефона.

— Ваша реакция на события вокруг Кирилла Шевченко?

— Честно, с одной стороны, мне очень жаль парня. Ему всего 22 года, талантливый, оригинальный шахматист. Вся карьера впереди, и тут такое. Сейчас к теме читинга такое повышенное внимание, столько сваливается на неокрепшие головы молодых шахматистов... Знаю, были такие истории, что раньше в пиджак гроссмейстеры прятали бумажку с дебютом, как шпаргалку в школе. И если тебе вдруг попадается такой вариант, ты быстро вышел в туалет и подсмотрел его развитие. И это давало тебе преимущество. А представляете, какое раздолье сейчас? Если в противостоянии равных соперников ты хотя бы раз посмотришь линию (игроки же чувствуют ключевой момент партии), то вместо того, чтобы 40 минут считать варианты, ты изображаешь умственную активность 15 минут и делаешь сильнейший ход, с пониманием дальнейшего плана. Это дает гигантское преимущество. Это как если бы соперникам Джоковича или Алькараса разрешили бы играть на весь корт, как в парном разряде. А серб и испанец действовали бы по стандартным правилам.

С другой стороны, если не брать персонально Шевченко (не знаком с ним, ничего не могу сказать), то в некотором смысле я рад этому событию. Оно может послужить началом другого периода в мировых шахматах и иного отношения к этой теме (читингу).

— Нет ощущения, что ФИДЕ не будет принимать жестких мер, учитывая гражданство шахматиста и всю геополитическую ситуацию? Или вы ждете самого серьезного разбирательства?

— Конечно, нас ждет серьезное разбирательство. А как по-другому? Судя по всему, человека поймали с поличным. При этом важно понимать, что мы читаем только материалы в СМИ с описанием ситуации. Официальных заявлений пока не последовало ни от Шевченко, ни от организаторов турнира, ни от правоохранительных органов Испании. Исходя из того, что мы знаем, это был телефон Кирилла Шевченко и он пользовался подсказками во время официального турнира. Это повод мгновенно вмешаться и принимать какие-то решения. Это тест для ФИДЕ, лакмусовая бумажка. Повод задуматься, что вообще происходит в шахматах. А происходит беда.

14 октября стало известно, что Шевченко отстранили от участия в чемпионате Испании по шахматам за мошенничество. Гроссмейстера обвинили в использовании телефона во время ключевых моментов партии на турнире.