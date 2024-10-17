Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 13:30

Россияне борются за медали на первенстве Азии среди юниоров

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В городе Тагайтай (Филиппины) проходят первенства Азии среди юниоров до 20 лет: в программу вошли соревнования по классическим, быстрым шахматам и блицу. Юноши и девушки играют раздельно.

Россию представляют гроссмейстер Алексей Гребнев, международный мастер Артем Усков и женский международный мастер Анна Шухман.

Первенства Азии по рапиду состоялись 12 октября. Победу в соревновании юниоров одержал Алексей Гребнев, набравший 7 очков из 9. На пол-очка отстали индийские шахматисты С. Асватх и Арджун Адиредди. Артем Усков закончил турнир пятым.

У юниорок с 7 очками из 9 победила Анна Шухман. Второй стала Девиндья Ошини Гунавардхана (Шри-Ланка), на третьем месте — Гупта Шубхи (Индия).

Первенства Азии по классическим шахматам движутся к своему завершению: позади уже семь туров из девяти.

В турнире юниоров гонку единолично возглавляет Алексей Гребнев, набравший 6 очков. На пол-очка от него отстает Артем Усков. Анна Шухман идет на первом месте в соревновании юниорок; в ее активе 6 очков. На полшага позади идет Г. Теясвини (Индия).

Шахматы
Читайте также
Штаб Трампа назвал катастрофой интервью Харрис телеканалу Fox News
Малкин — о 500 шайбах в НХЛ: «Впервые в жизни хочу сказать, что горжусь собой»
Умер экс-участник One Direction Лиам Пейн. Что известно
Фигуристка Медведева пожаловалась на серьезные проблемы с сердцем
Шутка Черчесова оскорбила Казахстан, на экс-тренера сборной России наложили штрафные санкции
Фицо предсказал итоги завершения конфликта на Украине
Популярное видео
Вадим Шипачев сыграл 1000-й матч
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости