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Сегодня, 17:17

Непомнящий не получил визу для участия в шахматном турнире в Лондоне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Менеджер шахматиста Яна Непомнящего Зоя Арнацкая сообщила, что российский гроссмейстер не получил британскую визу и пропустит турнир WR Chess Masters Cup в Лондоне.

«Задержали документы и к первому турниру (Global Chess League), и сейчас к WR [Chess Masters Cup]. Начало турнира 14 октября, визы нет, поэтому замена», — приводит слова менеджера ТАСС.

Ранее в интервью «СЭ» Непомнящий рассказал, что у него наступает небольшой перерыв до конца года, который связан с визовыми проблемами.

Ян&nbsp;Непомнящий. «В идеале шахматам стоит перейти на теннисную рейтинговую систему». Мнение Яна Непомнящего

Источник: ТАСС
Шахматы
Ян Непомнящий
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