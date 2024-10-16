Смагин назвал странным скандал с жульничеством шахматиста Шевченко

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин заявил, что скандал с жульничеством украинского шахматиста Кирилла Шевченко вызывает много вопросов.

«Все очень удивлены, потому что в деле много странностей. Самое главное, что это случилось на совершенно второстепенном турнире, который особой ценности не несет, и сам Шевченко полностью отрицает свою вину. Очень много непонятного, но если действительно это случилось так, как описывается, то реакция Международной шахматной федерации должна быть чрезвычайно жесткой», — приводит слова Смагина ТАСС.

Ранее Шевченко уличили в жульничестве и дисквалифицировали с командного чемпионата Испании. Шахматиста заподозрили в нечестной игре во время партии против испанца Пако Вальехо. Игрок слишком часто отходил в туалет, где на долгое время закрывался в одной и той же кабинке. Впоследствии судьи обнаружили там мобильный телефон.