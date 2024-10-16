Левитов поддержал инициативу Непомнящего играть все турниры по нокаут-системе

Бывший исполнительный директор Федерации шахмат России, создатель Levitov Chess Илья Левитов в интервью «СЭ» подчеркнул, что круговые турниры себя изжили.

— Вы съездили на Всемирную шахматную Олимпиаду-2024 и были удивлены слабым уровнем организации. Нет ощущения, что шахматы по-прежнему интересны всего в нескольких странах?

— Сложно сказать, но Олимпиада действительно вызвала смертельную тоску. При этом параллельно в столице Венгрии проходил фестиваль Юдит Полгар. Под это мероприятие был закрыт этаж в национальной галерее — главном музее страны. Много детей, местных селебрити, красивое оформление. Юдит давала сеанс, американский режиссер снимал про нее документальный фильм. И когда после этого ты возвращаешься на Олимпиаду, то просто не находишь слов.

Понятно, что для шахматистов это престижный турнир. Все стараются, но организация всего этого действия находится на очень низком уровне. По ощущениям, ФИДЕ проводит турниры только потому, что их надо проводить. «Я дерусь, потому что я дерусь», — как говорил Портос. В рамках какой концепции это делается? Какой смысл у этих турниров?

Мне кажется, что тут, как и в плане античитинга, мы безнадежно отстали от жизни. И на этом фоне Индия выглядит впереди планеты всей. У них выросло мощнейшее поколение гроссмейстеров! А сколько у них спонсоров! В едином порыве вся страна бросилась выполнять решение партии и правительства. На днях в Лондоне завершился второй сезон Global Chess League, который организован на деньги индийских компаний. Очень яркий турнир, с участием всех сильнейших. Приятная картинка трансляции, люди надевают командную форму, борются друг с другом. Да, фигуры по доске летают очень быстро, но, может быть, стоит сделать небольшое добавление и проблема будет решена?

Плюс призовой фонд в миллион долларов, из которых победители получили 500 тысяч. Где у нас в шахматах такое видано? В последнем матче на первенство мира на кону было 2 миллиона. А тут легкий турнир, где после партий шахматисты оставались поиграть в покер.

Я на это посмотрел и подумал: может быть, нам не надо быть такими серьезными? Может быть, полегче ко всему относиться? Говорю к тому, что люди уже не хотят организовывать скучные классические турниры. Хотят что-то живое, яркое, интересное, игру на вылет, командные турниры. И я их не только понимаю, но и целиком поддерживаю.

— Ян Непомнящий в недавнем интервью «СЭ» отметил, что он хотел бы, чтобы нокаут был стандартом для крупных соревнований и, может быть, вообще для всех соревнований. Согласны?

— Конечно. Я вообще не понимаю, как до сих пор мы играем круговые турниры. Это какой-то кошмар! Многие не понимают, но шахматисты часто «разводят» несильно искушенных организаторов и чиновников. Начиная объяснять, что в шахматах очень высокий элемент случайности. «Зевнешь» пешку и вылетаешь. В теннисе одну ошибку сделал и проиграл розыгрыш. Максимум — гейм. А здесь проиграл партию из-за мини-ошибки и поехал домой. Так нельзя. Давайте играть две недели друг с другом и выяснять, кто сильнейший. Эта традиция пошла с 1970-х годов: играть эти длинные, скучные турниры. Хотя давно все индивидуальные турниры — в теннисе или снукере — играются на вылет. Ты и я, кто сильнее. А круговой турнир — это бесконечные расписные партии, а многие и не догадываются, что они расписные... Конечно, мы должны играть только на вылет. Никакого сомнения.