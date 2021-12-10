Одна из героинь чемпионского матча Карлсен vs Непомнящий Дина Беленькая — со своим нестандартным видением.

Ничто так не собирает клики на спортивных сайтах, как фотогалереи привлекательных спортсменок, но для интересующихся сразу скажем, что мы оставили ссылки на Instagram и YouTube-канал Дины (там даже проводился турнир амазонок, зацените!).

Мы же в интервью c 28-летним гроссмейстером пройдемся по не менее провокационным темам — сексизм по отношению к женщинам-спортсменкам, возможно ли боление россиян за Карлсена в чемпионском матче против Непомнящего и что шахматы могут взять от «Дома-2».

Было много хейтерских комментариев из-за «боления» за Магнуса

— Дина, простите, но можно я сразу начну с претензии — в соцсетях пишут, что вы за Магнуса болеете в чемпионском матче? Откуда это пошло?

— Публика слишком все воспринимает буквально. Видимо, люди не чувствуют юмора, может, где-то я слишком тонко шучу. Но мне как комментатору и зрителю интересно, чтобы была борьба, чтобы напряжение сохранялось до конца и был тай-брейк. Комментарии про мое боление за Магнуса были часто во время самой длинной, восьмой, партии, когда мне больше нравилось играть за него. Я сама спортсмен, мне конкретно позиция была более интересна за Магнуса. Мой стиль больше похож на его, он больше мне импонирует как шахматист. Я за него болею, потому что мне нравятся шахматы, в которые играет Карлсен. Это вопрос вкуса.

— Если одним эпитетом, это какие шахматы?

— Спокойные. Постепенно получать перевес, перекатывать. А Ян играет в творческие шахматы, агрессивные, любит динамичные позиции. Хотя все тренеры говорили, что у меня в партиях получается динамика и я заблуждаюсь (смеется). Мне понятнее и проще объяснять более спокойные позиции. Поэтому получается, что я на стороне Магнуса. Но, конечно, как российской спортсменке мне хочется, чтобы корона, наконец, была у нас. И Ян в какой-то мере мой знакомый, мы периодически пересекались в непринужденной обстановке на турнирах.

И один раз Ян мне очень помог. У нас с сестрой есть YouTube-канал, и год назад во время глубокого карантина мы устраивали шоу, битву подписчиков против подписчиков другого канала, который ведет один из известных стримеров гроссмейстер Аман Хэмблтон. На первых двух досках должны были играть люди с очень высоким рейтингом, выше 2400. Я предложила Яну, он сразу согласился. Конечно, было приятно, это большая честь для меня. И Яна я знаю ближе, по крайней мере общаюсь, с Магнусом никогда не говорила.

— Но сообщения вроде тех, что вы выкладывали в сторис, типа «езжай в Норвегию там комментируй» — это единичные случаи?

— Нет, их было очень много, особенно в чате прямой трансляции. Странное ощущение. Но, насколько понимаю, чем больше комментариев под видео на YouTube, тем выше алгоритм поднимает это видео. Раз смотрят и реагируют — тоже хорошо. И я часто специально создаю шоу, интерес из ничего как ведущий и с какой-то стороны рада, что народ задвигался. «Вот, ты за Магнуса, как ты можешь!» Забавно читать такие реакции.

— Вам в принципе очень сложно делать шоу. 7 часов игры в бесконтактном спорте...

— Длинный контроль — действительно проблема для тех, кто не знаком с игрой и кто не увлекается. Если сокращать контроль, будет больше результативности. В целях повышения интриги для публики такое решение было бы интересно.

Кидание стульями на пресс-конференции на помешает. Но в разумных пределах

— В чем причина двух шокирующих поражений Яна в предыдущих партиях — чисто психология? Карлсен его переиграл? Или Ян сам себя переиграл?

— Думаю, Ян не до конца пришел в себя после первого обидного поражения, не смог восстановиться. А в чем Карлсен хорош, так это в умении восстановиться после тяжелого поражения. Ян — максималист, он даже во второй партии, когда играл с преимуществом и мог сражаться, зевнул пешку и говорил в интервью, что после этого бороться было сложно. Многие любят говорить, что женские шахматы слабее мужских, мол, они более эмоциональны, а мужчины сильнее женщин, после зевков они борются до конца. Вот вам пожалуйста, Ян — и одни эмоции. Не смог перестроиться и забыть. Это пример, что все зависит от человека, подвижности его нервной системы, а не гендера.

Шахматистам такого высокого уровня, особенно если у них, к примеру, холеричный темперамент, нужен спортивный психолог. Неизвестно, есть ли он у Яна. Нужен человек, который будет буквально гипнотизировать и заставлять забыть поражение. В данном случае не получилось. И все равно он большой молодец, здорово держится на пресс-конференциях. Очень напоминает мое поведение. Я на чемпионате Европы тоже проиграла пять партий, и у меня не было никаких гримас, бросаний стульями, как у Магнуса, когда он уходил с пресс-конференции после поражения от Сергея Карякина. Но внутри все кипит и контроля нет. В такие моменты нужно, чтобы кто-то настраивал.

— С точки зрения шоу как раз лучше, чтобы стулья летали.

— Согласна. По-человечески мне, в отличие от многих, очень импонирует Магнус своей тактичностью — это я сейчас не сравниваю с Яном. Он толерантно, гуманно ведет себя по отношению к сопернику. Никогда не говорил во время матча, что у него перевес, говорит о партиях, соглашается с Яном, на вопросы о шансах отвечает, что рано радоваться. Явное отличие от шахматистов прошлого. С одной стороны, его начинаешь больше уважать, но если наша цель — повышение популярности, нужна движуха. Театральное кидание стульями, как на реалити-шоу. Что-то вроде «Дома-2». Или растягивать соперников, как в боксе. Есть же шахбокс.

— У вас опыта не было?

— Думаю, будет. С сестрой дойдем и до этого, ищем интересные форматы на канале. Пожалуй, нужно чуть больше агрессии, да. Но в разумных пределах. Легко судить со стороны. На их месте я бы тоже проникалась уважением и не осмелилась бы вести себя более агрессивно. Хотя есть много шахматисток, даже мировых лидеров, которые во время партий ведут себя вызывающе, постоянно смотрят на тебя, пока ты думаешь. А Магнус даже не смотрит на соперника. В соцсетях с Анишем Гири у них были взаимные провокационные укольчики. Вот за этим круто наблюдать.

Когда начинала, мне говорили: «Среди вас, женщин, никто играть не умеет»

— Если пробить в Google статьи о вас, то в основном упор на красивой внешности и фотографиях в Instagram, а не на спортивных достижениях. Это сексизм или популяризация?

— Когда первый раз увидела, было очень неприятно, я расстроилась. Я же стараюсь донести месседж, что шахматисты не задроты, не грязные немытые люди, которые ходят в одной одежде и все поголовно в очках — это не в упрек тем, кто их носит. Это приятные, опрятные люди, у которых может быть подвешен язык, с которыми есть о чем поговорить. Что шахматы — это красиво. Вот мой месседж и имидж. Но что я читала про себя, мне не понравилось — слишком уклон на внешний вид.

Тем не менее если в интернете появляются статьи про меня, значит, идет карьерный рост. Так что взвесив все «за» и «против» — я довольна, это льстит. Раньше я только играла, теперь комментирую, стримлю, новые двери открываются. Но надеюсь, дальше будут выходить статьи, в том числе и эта, где будет больше глубоких мыслей, чем инстаграма. (улыбается)

— А вы лично с сексизмом по ходу карьеры встречались? Мол, ну куда ты-то лезешь, женщина?

— Да, постоянно были об этом разговоры и мысли. Когда я только начала выступать по взрослым, мне говорили: «Зачем ты это делаешь? Все равно среди вас, женщин, никто играть не умеет». С разной степенью юмора и сарказма это происходит, но сталкивалась. Думаю, это связано с нашим менталитетом. В обществе распространены консервативные взгляды, фразы типа: «Молчи, женщина, твое место на кухне». В этом проблема. В странах с более открытыми взглядами больше уважения к женщинам, солидарности.

Я к этому отношусь спокойно. Как говорится, дурака не исправишь. А я не смогу исправить общество. Я делаю то, что в моих силах. Вот я недавно проводила турнир для женщин «Гордость Амазонок». Я выглядела как амазонка, вся графика была в таком стиле. Призовой фонд был более 4 тысяч долларов. 18 декабря будет еще один турнир за 5 тысяч долларов.

— А откуда деньги? Шахматисты сейчас действительно много зарабатывают?

— Шахматная элита зарабатывает. Гроссмейстеры с рейтингом 2600 зарабатывают, некоторые живут от турнира к турниру. Но в целом в финансовом плане непросто, особенно женщинам. В период карантина для женщин турниров почти не было. Но сейчас у ФИДЕ появился новый спонсор. Однако и это вызвало большой резонанс и критику из западных стран, где как раз открытые взгляды. Дело в том, что он поставляет женщинам импланты, в том числе для груди. В США говорили, что это плохой месседж: в шахматы играют те женщины, кто очень интересуется внешним видом, даже имплантами. Но для играющих шахматисток из стран, которые ближе к нам, восточноевропейских, это огромная радость. Наконец-то интерес к женским шахматам! Я очень этому рада. Мне помогает и канал, который я веду два года, стримы, финансово стало легче. И конечно, меня поддерживает федерация, вторая СШОР Калининского района Петербурга, где начинала я и работает мама. Там занимался и Аниш Гири (гроссмейстер, ныне выступающий за Нидерланды. — Прим. «СЭ»), моя мама — его первый тренер. Но многим коллегам, которые только играют, приходится себя ограничивать.