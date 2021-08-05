Дуда выиграл Кубок мира

В Сочи завершился престижный турнир

Кубок мира. Мужчины

Финал. Карякин — Дуда - 0,5-1,5

За 3-е место. Федосеев — Карлсен — 0-2

В турнир претендентов отобрались финалисты турнира.

Прошел Карлсена и Карякина

23-летний польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда совершил настоящую сенсацию, выиграв Кубок мира. В полуфинале он одолел чемпиона мира Магнуса Карлсена, а в финале оказался сильнее вице-чемпиона мира Сергея Карякина. Это самый крупный успех в карьере поляка.

Для Карякина, который в последние несколько лет не имел крупных успехов, выход в финал и турнир претендентов стал настоящим успехом.

— Жаль, что не удалось повторить успех шестилетней давности (Сергей выиграл Кубок мира-2015 в Баку. — Прим. «СЭ»), — сказал Сергей Карякин корреспонденту «СЭ». — Но я не могу сказать, что сильно разочарован. У меня здесь было много интересных матчей. Несколько раз мне на зубах приходилось отыгрываться. Особенно ярким получилась четвертьфинальная дуэль с американцем Шэклендом, когда два раза висел на волоске. Наверное, это отняло у меня много сил. Тем не менее я дошел до финала и выполнил главную цель — пробился в турнир претендентов. Теперь для меня это главная задача на ближайшее будущее. Здорово, что в мир вернулись живые шахматы. Хочу поблагодарить за это команды ФИДЕ и ФШР. Очень хочется верить, что теперь турниры станут проводиться чаще. Я очень основательно готовился к Кубку мира. Мы с моим тренером Денисом Хисматуллиным много занимались как теорией, так и физической подготовкой. Жаль, что не хватило сил на последний поединок с Дудой. Но хочу поздравить своего соперника. Он достоин победы, обыграв в полуфинале Карлсена, а потом смог одолеть и меня. Это спорт, и теперь нужно идти дальше.

Шахматная поддержка

— Я бы хотел, чтобы шахматы в России вернули себе былой статус — интеллектуального, но при этом достаточно распространенного вида спорта, таким, каким он был в прошлом столетии, — добавил российский гроссмейстер. — Умение играть в шахматы — это престиж и статус. Рост интереса к шахматам как у нас в стране, так и во всем мире в последние пару лет подогрели небезызвестный сериал и мюзикл. Грустно, но факт. Все встрепенулись, пошла волна записей в шахматные школы. Но будем честны, это масс-маркет, и к миру шахмат это имеет опосредованное отношение. Нам нужна серьезная поддержка без попкорна. Шахматы — особый мир, войти в который дано далеко не всем. То, что нам показали в кино и на сцене, то, с чем людям хотелось бы себя ассоциировать, к чему хотелось бы прикоснуться, — это все не имеет отношения к реалиям.

Энергия шахмат — это амбиции, это мотивирует и возвышает, поэтому мне кажется, важно донести до людей мысль, что шахматы — это инструмент, который может помочь прокачать навыки, будет способствовать построению успешной карьеры. Некоторое время назад меня поддерживал бренд «Альпари», достойная финансовая компания, где ценят сочетание амбиций и интеллекта. Хотелось бы вернуться к практике коллаборации с брендами без ограничений. В ближайшем будущем в преддверии шахматных турниров должен сложиться пул партнеров, которые понимают, что интеграция бренда в матчи приносит серьезные дивиденды. Я надеюсь, что компании проникнутся преимуществом шахмат, и спонсорство этого вида спорта станет не только престижным, но и очень выгодным.

Мне также хочется выразить благодарность компании «Мелбет», которая очень помогла мне к подготовке к Кубку мира. Надеюсь, что мы продолжим сотрудничество и другие компании будут помогать не только игрокам, но и Федерации шахмат России, которая столько делает для нас, гроссмейстеров. Мне не стыдно за свое выступление на Кубке мира. Надеюсь, что к турниру претендентов я буду готов еще лучше.