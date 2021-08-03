Карякин и Ян-Кшиштоф Дуда обеспечили себе участие в турнире претендентов-2022.

Кубок мира по шахматам

Мужчины

1/2 финала

Сергей Карякин (Россия) — Владимир Федосеев (Россия) — 1,5:0,5

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — Магнус Карлсен (Норвегия) — 1,5:0,5

В Сочи подходит к развязке Кубок мира по шахматам. В понедельник 12-я чемпионка мира Александра Костенюк выиграла финал у своей соотечественницы Александры Горячкиной со счетом 1,5:0,5, а во вторник случилась главная сенсация турнира. Чемпион мира Магнус Карлсен сенсационно уступил 18-му номеру рейтинга ФИДЕ Яну-Кшиштофу Дуда. Обе партии в классические шахматы закончились вничью, причем, играя черными, Магнус спасся буквально в последний момент. Так дело дошло до тай-брейка, где норвежец обычно чувствует себя как рыба в воде.

Промах чемпиона

Однако в этот раз интуиция его подвела. В стартовом поединке белыми фигурами руководил польский гроссмейстер. Партия проходила в насыщенной обоюдоострой борьбе, но завершилась вничью. Во второй встрече 16-й чемпион мира довольно пассивно разыграл дебют белыми: Дуда не только получил комфортную игру, но и добился перевеса. В эндшпиле польский гроссмейстер вначале прошел мимо сильнейшего продолжения, предложив размен ладей, и Карлсен вновь был близок к спасению. Однако в сильном цейтноте норвежец допустил промах и проиграл.

Таким образом, любители шахмат не увидят финала с участием Сергея Карякина и Магнуса Карлсена. После их соперничества за шахматную корону в 2016 году в Нью-Йорке все поединки этих гроссмейстеров вызывают особый интерес.

Карлсену же вновь не покорился Кубок мира — один из самых престижных шахматных турниров мира. Один раз он был третьим — в 2007 году уступив в полуфинале американцу Гате Камскому. На Кубке мира-2019 в Ханты-Манскийске норвежец не играл, а в 2017 году в Тбилиси вылетел в третьем круге, по итогам двух партий проиграв китайцу Бу Сянчжи.

Возвращение Карякина

В свою очередь, Карякин может выиграть Кубок мира во второй раз. Ранее он побеждал в 2015 году, когда в финале оказался сильнее Петра Свидлера.

Вообще на этом Кубке мира уроженец Симферополя доказал, что его рано списали со счетов. В Сочи Сергей был «посеян» под 10-м номером. Сначала он обыграл представителя Узбекистана Шамсиддина Вохидова, а затем двух соотечественников — Григория Опарина и Владислава Артемьева. В пятом раунде Сергею достался первый топ-соперник — вице-чемпион последнего турнира претендентов Максим Вашье-Лаграв. Соперники обменялись победами, а тай-брейк начали с трех ничьих. Затем россиянин взял верх черными во второй десятиминутке и вышел в четвертьфинал на Сэма Шэнкленда. В борьбе с американцем Карякин показал настоящую силу воли.

Сергей проиграл первую партию, но на следующий день сумел взять реванш белыми. На тай-брейке Шэнкленд вновь начал с победы, а Карякину вновь пришлось побеждать на заказ. И ему удалось это сделать, удивив соперника неожиданным дебютом. Счет вновь сравнялся, и соперникам предстояло сыграть еще две партии с контролем «10+10». Наш гроссмейстер начал белыми и одержал уверенную победу, а в ответной партии россиянин сперва защитил непростую позицию, а затем постепенно уравнял игру. Американец продолжал выискивать шансы на победу, но в результате потерял две пешки и вынужден был признать свое поражение.

Наконец, в полуфинале Сергей прошел еще одного российского игрока — вице-чемпиона мира по рапиду-2017 Владимира Федосеева. В первой партии была зафиксирована ничья, а во второй более опытный Карякин застал соперника врасплох в самом дебюте и на 33-м ходу черные признали свое поражение.

Благодаря выходу в финал Сергей Карякин вновь отобрался на турнир претендентов (как и Дуда). И если для поляка турнир претендентов-2022 станет дебютным в карьере, то для россиянина — уже четвертым.