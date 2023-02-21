Участники матча за шахматную корону выходят на финишную прямую. Заочная битва Дина и Непо

Сможет ли китаец психологически восстановиться после провала в Вейке? Какой результат будет положительным для россиянина в Дюссельдорфе?

В январе Ян Непомнящий отказался от выступления на супертурнире в Вейк-ан-Зее. А его соперник по матчу на первенство мира Дин Лижэнь, безвылазно сидевший несколько лет в Китае из-за суровых мер властей по борьбе с ковидом, решил воспользоваться шансом вживую сразиться с лучшими шахматистами мира. Но в Нидерландах его ждал «холодный душ». Дин занял 11-е место из 14, проиграв три партии (Анишу Гири, Ричарду Раппорту и Рамешбабу Прагнананда), а выиграв всего одну (в стартовом туре у Гукеша Доммараджу). Китаец потерял вторую строчку мирового рейтинга и отправился домой для работы над ошибками.

В феврале показать свои силы в жесткой конкуренции решил уже Непомнящий. Он согласился принять участие на турнире в Дюссельдорфе, организованном немецким бизнесменом российского происхождения Вадимом Розенштерном (в прошлом подававший надежды шахматист, теперь решивший изо всех сил продвигать шахматы как спорт). Для своего первого турнира Розенштерн собрал мощнейший состав. Помимо Непомнящего речь о семи шахматистов, игравших в Вейк-ан-Зее (победитель Гири, Уэсли Со, Левон Аронян, Нодирбек Абдусатторов, Гукеш, Прагнананда и Винсент Каймер) и не нуждающиеся в представлении Ян-Кшиштоф Дуда и Андрей Есипенко. Средний рейтинг турнира составил 2731. Такое в последнее время при 10 участниках — даже если в бой вступает чемпион мира — случается не так часто.

Поэтому просто Яну быть не могло, что и подтвердили пять стартовых туров, где Непомнящий сыграл вничью с Абдусатторовым, Дудой, Гири, Со и Гукешом. Последние результаты претендентов на корону мы обсудили с гроссмейстером, историком шахмат Дмитрием Кряквиным.

Главное, чтобы Ян не проигрывал

— Давайте начнем с Яна.

— Понятно, что он не показывает всех своих козырей. Особенно в дебюте. Все подготовлено к матчу с Дином. На элитном уровне так часто бывает: гроссмейстер вышел в какую-то боковую схему, соперник хорошо ответил, и получается ничья. Плюс, возможно, у команды Яна такая тактика. Размеренно вкатиться, а потом начать играть почти по максимуму. Во второй половине турнира у него будет три партии белыми против молодых шахматистов. Там он вполне способен одержать три победы.

— Для чего в теории может применять такая тактика?

— Чтобы учесть ошибки матча с Карлсеном, где после шести ничьих Ян нервно заиграл и ему это помешало. Опять же могу только предполагать, мы же не знаем концепции штаба. Тут важно другое. Главное, чтобы Ян не проигрывал.

Дмитрий Кряквин. Фото Соцсети

— На ваш взгляд, стоит ли выступать в таких представительных турнирах, где ты не можешь играть в полную силу в связи с приближающимся матчем?

— Видите, этот турнир задуман как тренировка. Даже его контроль полностью дублирует формат матча на первенство мира. Вадим Розенштерн пошел нашему гроссмейстеру навстречу. Поэтому польза очевидна. Ян сможет разыграться, еще раз проверить свои силы с топами. Надеюсь, для него все закончится хорошо и Ян получит позитивный настрой перед матчем.

В Вейка-ан-Зее у Лижэня случился какой-то страшный провал

— Есипенко пока тоже идет в ноль, в отличие от Непомнящего сыграв две результативные партии: выиграл у Кеймера и проиграв Абдусатторову. Что скажете о его игре?

— Прошлый сезон был для него очень непростым. После сверхуспешного 2021 года, когда он в том числе обыграл Карлсена и удачно провел несколько сильных турниров, наступил спад. Так что соревнования в Дюссельдорфе очень важны для него, чтобы вернуться в строй. И пока получается неплохо. Одну партию на морально-волевых выиграл, вторую недооценил, попал под атаку Нодирбека и проиграл. Но мне кажется 2,5 из 5 — это достойно. Игра у Андрея уверенная. У него последний номер «посева», поэтому любая ничья дает ему прибавку по рейтингу. Думаю, после Германии он сможет вернуться в 2700. Поэтому если для Непомнящего 2,2/5 — не самый лучший результат, но со сдержанным оптимизмом, то для Есипенко это хорошо. Если будет плюс, то вообще замечательно.

— Видел, что вы подробно освещали выступления Дина в Вейк-ан-Зее. Что скажете про него?

— В Нидерландах с ним случился какой-то страшный провал. Видно, что Ян спокойно играет в Германии, Лижэнь же очень старался. Очень хотел показать, что он справедливо заслужил этот исторический шанс. И у него произошел срыв. Где-то зевнул, где-то недосчитал, на финише уже опустил руки. Думаю, это очень и очень болезненное поражение для китайца. Теперь вопрос в том, сможет ли он психологически восстановиться после Вейка-ан-Зее или нет. Этот вопрос будет иметь важнейшее значение для всего поединка.

Дин Лижэнь. Фото Global Look Press

— Абдуссаторов блистает на очередном турнире, дебютировал в топ-15. Как относитесь к разговорам, что скоро он доберется до матча за корону.

— Понятно, что он очень талантливый мальчик. Наверняка он будет в топ-10. Но в шахматах в последние годы часто вундеркиндам выдают большие авансы. Каждые несколько лет про какого-то молодого игрока говорят, что он будущий чемпион мира. Так «короновали» Гири, потом Фируджа, сейчас Нодирбека. Но за 150 лет чемпионов мира было всего 16. Кроме огромного таланта надо, чтобы у тебя на роду было это предначертано. Так что однозначно следующим чемпионом мира будет Непомнящий или Лижэнь, а дальше посмотрим.