Матч за звание чемпиона мира: Непомнящий и Лижэнь сразятся за мировую шахматную корону в Астане

Ответы на главные вопросы.

Когда и где пройдет матч за мировую шахматную корону

С 7 апреля по 1 мая в Астане.

Изначально фаворитом на проведение матча была Мексика, но от этого варианта решили отказаться. «Впервые в истории китайский гроссмейстер вышел в финал и будет бороться за звание чемпиона мира. Поэтому мы ожидаем огромный интерес к поединку со стороны Китая, что поможет продвижению шахмат в Азии, — заявил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. — Как бы нам ни хотелось провести глобальное мероприятие на Американском континенте, разница во времени в данном случае серьезно повлияла бы на аудиторию. Казахстан — страна с процветающей экономикой и привилегированным географическим положением, что сделало ее идеальной для организации данного матча».

Регламент матча

В матче запланировано 14 партий, если ни один из участников не выиграет досрочно (надо набрать 7,5 очка). За победу дают очко, за ничью — пол-очка. Контроль времени: 100 минут на первые 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с первого. Игроки не могут согласиться на ничью до 30-го хода черных.

Если после 14 партий счет остается равным, в последний игровой день (30 апреля) будет проведен тай-брейк. Четыре партии в быстрые шахматы (25 минут + 10 секунд добавления на каждый ход). Если после четырех партий в быстрые шахматы победитель не определяется, соперники играют блиц.

До пяти серий из двух партий в блиц (5 минут + 3 секунды добавления на каждый ход) белыми и черными. Победителем объявляется тот игрок, который первым выиграл серию из двух партий. Если все пять серий заканчиваются вничью, соперники играют армагеддон.

Одна «партия смерти». Белые получают пять минут, а черные — четыре, начиная с 61-го хода каждому из соперников добавляется по три секунды на каждый ход. Игрок, выигравший по жребию, может выбрать цвет фигур. Белым, имеющим лишнюю минуту, нужна только победа, в случае ничейного результата побеждают черные.

Фото Global Look Press

Где смотреть трансляции

На официальном YouTube-канале ФИДЕ матч на английском будут комментировать 15-й чемпион мира по шахматам индиец Вишванатан Ананд и американская шахматистка Ирина Круш. С пятого тура Ананда в эфире сменит российский гроссмейстер, чемпион мира по рапиду 2018 года Даниил Дубов. Отметим, что в двух последних матчах на первенство мира Дубов работал в команде Магнуса Карлсена.

Из русскоязычных трансляций советуют обратить внимание на стримы гроссмейстера Сергея Шипова на YouTube-канале «Crestbook Шахматы» и восьмикратного чемпиона России, обладателя Кубка мира-2015 Петра Свидлера на YouTube-канале Levitov Chess.

Также трансляции партий будут вестись на телеканале «Матч ТВ».

Расписание матча

Начало партий — в 12.00 по московскому времени (15.00 по астанинскому).

7 апреля — церемония открытия

8 апреля — медиадень

9 апреля — первая партия

10 апреля — вторая партия

11 апреля — выходной

12 апреля — третья партия

13 апреля — четвертая партия

14 апреля — выходной

15 апреля — пятая партия

16 апреля — шестая партия

17 апреля — выходной

18 апреля — седьмая партия

19 апреля — выходной

20 апреля — восьмая партия

21 апреля — девятая партия

22 апреля — выходной

23 апреля — десятая партия

24 апреля — 11-я партия

25 апреля — выходной

26 апреля — 12-я партия

27 апреля — 13-я партия

28 апреля — выходной

29 апреля — 14 партия

30 апреля — тай-брейк или церемония закрытия

1 мая — церемония закрытия (в случае тай-брейка)

Фото Global Look Press

Представление участников

Яну Непомнящему 32 года. На пик своей формы уроженец Брянска вышел несколько лет назад, выиграв турнир претендентов-2021. В Екатеринбурге Непомнящий сумел опередить француза Максима Вашье-Лаграва, голландца Аниша Гири и участника матча на первенство мира-2019 американца Фабиано Каруану. Дин Лижэнь также участвовал в том турнире претендентов, но занял только пятое место, отстав от Непомнящего на полтора очка. Хотя в личном противостоянии гроссмейстеры обменялись победами белыми. Россиянин проиграл в заключительном туре, который уже ничего не решал с точки зрения турнирной борьбы.

Победа в столице Свердловской области позволила Яну выйти на матч за мировую шахматную корону. Однако в конце 2021 года в Дубае Непомнящий разгромно уступил 16-му чемпиону мира Магнусу Карлсену (7,5-3,5). Многие ожидали, что россиянин не оправится от такого болезненного поражения. Но Непомнящий пошел по пути Вишваната Ананда, который после слабой игры в матче с Карлсеном в 2013 году на следующий год смог выиграть турнир претендентов.

Непомнящий второй раз в карьере и опять досрочно выиграл турнир претендентов-2022, который проходил в Мадриде. В столице Испании Ян набрал 9,5 очка, на 1,5 балла опередив Лижэня и на два — Хикару Накамуру. Россиянин получил право на матч-реванш с Карлсеном, но Магнус решил отказаться от пятой защиты титула. Он аргументировал это тем, что устал от тяжелой подготовки к матчам и хочет сосредоточиться на других целях. В частности, норвежец планировал набрать рейтинг в 2900 в классические шахматы (сейчас стало понятно, что это невозможно), совершенствоваться в быстром контроле (в декабре 2022 года стал чемпионом мира по рапиду и блицу) и больше времени уделять своим бизнес-проектам.

Согласно регламенту чемпионского цикла ФИДЕ после отказа Карлсена соперником Непомнящего стал вице-чемпион турнира претендентов 30-летний Лижэнь.

«Дин — очень фартовый, — отмечал в интервью «СЭ» вице-чемпион мира Сергей Карякин. — Был первым запасным на турнире претендентов-2022, но попал туда вместо меня после странной дисквалификации от ФИДЕ. Был запасным в матче за корону и теперь сыграет в нем из-за отказа Карлсена. Приведет ли это везение к титулу или он проиграет? Буду болеть за Яна, шахматная корона должна вернуться в Россию».

Фото Global Look Press

В какой форме гроссмейстеры подходят к матчу

В апрельском рейтинге ФИДЕ Непомнящий идет на втором месте (2795), отставая только от Карлсена (2853). Лижэнь — третий (2788). Для Яна это максимальный рейтинг в карьере, а вот Лижэнь несколько раз превышал показатель 2800 — в 2018 году его рейтинг составлял 2816.

В январе Ян отказался от выступления на супертурнире в Вейк-ан-Зее. А его соперник по матчу, безвылазно сидевший несколько лет в Китае из-за суровых антиковидных мер, решил воспользоваться шансом вживую сразиться с лучшими шахматистами мира. Но в Нидерландах его ждал «холодный душ». Дин занял 11-е место из 14, проиграв три партии (Анишу Гири, Ричарду Раппорту и Рамешбабу Прагнанандхе), а выиграв всего одну (в стартовом туре у Гукеша Доммараджу).

В феврале показать свои силы в жесткой конкуренции решил уже Непомнящий. Он согласился принять участие в турнире в Дюссельдорфе, организованном немецким бизнесменом российского происхождения Вадимом Розенштерном. В первых шести турах россиянин играл исключительно вничью, зато в заключительных трех партиях взял 2,5 очка из 3 (удалось переиграть Левона Ароняна и Винсента Кеймера). Победа над немцем в заключительном туре позволила Яну войти в дележ первого места с Ароняном и Гукешем Доммараджу. Согласно турнирному положению, три гроссмейстера, набравшие одинаковое количество очков, выясняли победителя на тай-брейке. Выиграв две партии в рапид у Гукеша и одну у Непомнящего, его досрочно выиграл Аронян. Впрочем, это не должно сильно расстраивать Яна. В отличие от соперника он довольно качественно прошел всю дистанцию турнира.

Фото Global Look Press

Что говорят участники

Непомнящий заявил, что в его понимании, по чисто шахматным качествам Лижэнь едва уступает Карлсену.

«У него есть, конечно, какие-то более сильные стороны, какие-то — более слабые, — заявил Непомнящий в интервью сайту Федерации шахмат России. — У него была колоссальная серия: 100 партий без поражений против сильнейших соперников! В целом он неоднократно показывал в супертурнирах, что является очень сильным гроссмейстером. Но сейчас сложно оценивать, что могло бы быть и что было бы, если б не вмешалась пандемия, самоизоляция и так далее. Например, сейчас людям очень сложно выезжать из Китая, и, по-моему, именно поэтому их сборная не примет участия в Олимпиаде, потому что логистически, насколько я понял, проще не участвовать, чем пройти двойной или тройной карантин. Условно, им нужно прилететь в Пекин, две недели просидеть на карантине, потом прилететь в свой родной город и еще две недели изолироваться. Это плюс-минус месяц в карантине, и, видимо, они решили, что это слишком. Несомненно, Дин Лижэнь — выдающийся шахматист, один из сильнейших на данный момент. Но я бы, честно говоря, пока не делил ничьих шкур, потому что решение, как я понимаю, еще не принято».

Дин в свою очередь отметил, что понимает высокую ответственность, которая лежит на нем.

«Меня переполняют разные эмоции, но я очень рад сыграть матч за звание чемпиона мира и побороться за корону, — цитирует Дин Лижэня chess.com. — Я знал, у Карлсена были сомнения, но все же думал, что он будет защищать титул. Но я также понимаю его решение. Звание чемпиона мира накладывает бремя ответственности, нужно справляться со многими вещами. Конечно, это не идеальная ситуация, когда лучший игрок не защищает титул, в создании собственной организации также нет ничего хорошего. Наилучший вариант для болельщиков — когда лучшие игроки сражаются за чемпионство между собой, и Магнус, конечно, был лучшим на протяжении многих лет. Мы вступили в новую эру. Понимаю, что на мне особая ответственность. Я первый китайский шахматист, который может выиграть мировую корону».

Фото Global Look Press

Кто фаворит

Практически все эксперты отдают предпочтение российскому шахматисту. Тут много факторов. И опыт чемпионского матча, и более сильная команда, и преимущество в быстром контроле.

«Я бы назвала фаворитом Яна, — рассказала в интервью «СЭ» вице-чемпионка мира (2018), трехкратная чемпионка мира по блицу (2010, 2018, 2019) Екатерина Лагно. — У него уже есть опыт матча на первенство мира, хоть он и был неудачным. Но это весомое преимущество. Наверняка Непомнящий проанализировал все свои ошибки подготовки к матчу в Дубае и второй матч будет играть с другим настроением. Плюс я бы не сказала, что Дин какой-то неуязвимый игрок, в отличие от Карлсена. Его вполне можно обыгрывать, что Ян уже продемонстрировал на турнире претендентов».

«От прогнозов воздержусь, но в микромоментах Непомнящему можно отдать предпочтение, — отметил «СЭ» чемпион мира ФИДЕ-1999 Александр Халифман. — Во-первых, у него уже есть опыт чемпионского матча, пусть и негативный. Во-вторых, в последнее время самые важные турниры Ян действительно проводит здорово. Главный минус Непомнящего? Такой же, как и у Лижэня. Психологическая неустойчивость в экстремальной ситуации. Если вдруг что-то идет не так, оба могут дрогнуть и посыпаться. Знаю, и Ян, и Дин пытались над этим работать, но добиться ощутимого прогресса в таких вещах невероятно сложно. Тут ведь многое от натуры зависит. А ее не переделаешь. В какой-то момент берет свое — и все кувырком».

«Честно, я считаю Непомнящего фаворитом, — сказал «СЭ» гроссмейстер из Индии Раунак Садвани. — Из-за его текущей формы и сильной дебютной подготовки. Плюс, если дело дойдет до тай-брейка, то Непо сильнее Дина в рапиде и блице».

«Опыт чемпионского матча, хоть и негативный, — это, безусловно, важный фактор в пользу Непомнящего, — подчеркнул «СЭ» гроссмейстер, популярный шахматный стример Александр Шиманов. — Потому что со стороны кажется, что в матче все просто. Но на деле там много подводных камней, о которых ты узнаешь только в процессе. Так что Дин теоретически могут ждать неприятные сюрпризы. Плюс еще у Яна очень серьезная команда. Там собрались очень хорошие, сильные ребята. Насчет команды Дин большой вопрос. Я думаю, что его поддержат товарищи по сборной, может быть, кто-то вне Китая, хотя сомневаюсь. Но по команде у Яна должен быть перевес. Вот это, мне кажется, два основных фактора, которые, если мы выбираем фаворита, говорят в пользу Яна, — это его личный опыт и опыт его команды».

Известный американский гроссмейстер Левон Аронян в последнем выпуске C Squared Podcast отметил, что в команду Лижэня входит 30 человек. «Такая толпа вокруг никогда не приводит ни к чему хорошему», — заявил двукратный обладатель Кубка мира.

Фото Global Look Press

Призовой фонд

Призовой фонд матча составляет два миллиона долларов. Победитель получит 60% от этой суммы, если выиграет без тай-брейка. Если победитель не будет выявлен по итогам 14 партий, то 17-й чемпион мира получит 55% от суммы после тай-брейка.

Главным спонсором проекта проведения чемпионского поединка в Астане стал Тимур Турлов, крупный казахстанский бизнесмен, родившийся в России и до 2010 года проживавший в нашей стране. В декабре 2022 года этот предприниматель был включен в санкционный список Украины.

Отметим, что сумма призовых не изменилась по сравнению с последним матчем в Дубае-2021.

Античичерская защита и антидопинг

«Будут установлены детекторы, которые не только металл находят, но и любые устройства, — отметил ТАСС президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, — которые работают на определенных частотах, передают соответствующие волны, Это не металлоискатели, а именно детекторы, которые используются специальными службами для своих целей. Я уже говорил о звуконепроницаемости и непроницаемости перегородок, которые отделяют шахматистов от зрителей. Это все не значит, что мы кого-то из наших шахматистов подозреваем в чем-то, но это правила, которые все должны соблюдать. Кроме того, мы всегда анализируем партии с помощью специальных компьютерных алгоритмов. Но повторяю, что у нас нет сомнений в том, что оба претендента на корону честны и будут играть соответствующе.

Естественно, будут браться допинг-пробы. Хотя в шахматах никогда допинг не был выявлен. Тем не менее в соответствии с нашими соглашениями с WADA мы обязаны брать допинг-пробы один раз за матч у каждого шахматиста".

Предыдущие чемпионы мира по версии ФИДЕ

1886-1894. Вильгельм Стейниц (Австро-Венгрия)

1894-1921. Эмануил Ласкер (Германия)

1921-1927. Хосе Рауль Капабланка (Куба)

1937-1946. Александр Алехин (Россия/РСФСР/Франция)

1935-1937. Макс Эйве (Нидерланды)

1948-1957. Михаил Ботвинник (СССР)

1957-1958. Василий Смыслов (СССР)

1958-1960. Михаил Ботвинник (СССР)

1960-1961. Михаил Таль (СССР)

1961-1963. Михаил Ботвинник (СССР)

1963-1969. Тигран Петросян (СССР)

1969-1972. Борис Спасский (СССР)

1972-1975. Роберт Фишер (США)

1975-1985. Анатолий Карпов (СССР)

1985-1993. Гарри Каспаров (СССР)

1993-1999. Анатолий Карпов (Россия)

1999-2000. Александр Халифман (Россия)

2000-2002. Вишванатан Ананд (Индия)

2002-2004. Руслан Пономарев (Украина)

2004-2005. Рустам Касымджанов (Узбекистан)

2005-2006. Веселин Топалов (Болгария)

2006-2007. Владимир Крамник (Россия)

2007-2013. Вишванатан Ананд (Индия)

2013-2023. Магнус Карлсен (Норвегия)