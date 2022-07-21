Нового соперника Непомнящего обвиняют в читерстве во время отбора. Скандал вокруг Дин Лижэня

Китайский шахматист получил право сыграть в турнире претендентов в результате марафона из спорных партий со своими соотечественниками.

Китаец Дин Лижэнь неожиданно стал участником матча за мировую шахматную корону, который состоится в 2023 году. Всего три месяца назад 29-летний гроссмейстер был всего лишь запасным на турнире претендентов, а сейчас заменил в титульном поединке самого чемпиона мира Магнуса Карлсена. Норвежец, напомним, отказался играть из-за утраты мотивации, подарив путевку на матч против россиянина Яна Непомнящего игроку, занявшему в Мадриде второе место, — Дин Лижэню. Если раньше ситуация с отбором китайца на турнир претендентов интересовала только продвинутых болельщиков, то сейчас этот вопрос становится суперпринципиальным. Ведь мало того, что нынешний кандидат на звание лучшего шахматиста планеты попал в Мадрид только благодаря политической дисквалификации Сергея Карякина, так даже статус его запасного вызывает огромные вопросы.

Дин Лижэнь. Фото Global Look Press

28 классических партий за месяц

Минувшей весной Дин Лижэнь считался первым запасным на турнире претендентов-2020, но у китайца была одна проблема. Из-за пандемии коронавируса он не мог покидать Китай, поэтому за последний год сыграл всего четыре официальные партии в классику. При этом в регламенте чемпионского цикла ФИДЕ-2023 было четко сказано, что участник претендентского должен провести не менее 30 партий с классическим контролем времени в период с мая 2021 по апрель 2022 года. Поэтому ФИДЕ всерьез рассматривало в качестве замены дисквалифицированному Карякину второго запасного по рейтингу — Левона Ароняна, который с мая 2021 года представляет США.

Но тут за дело взялась Федерация шахмат Китая — и проблемы Лижэнь с игровой практикой начали решаться в невероятном темпе. Сначала Дин играл трехкруговой турнир с тремя местными гроссмейстерами. Самым серьезным оппонентом оказался игрок топ-30 Бу Сянчжи (два других шахматиста были из топ-200). Из 12 возможных очков Дин набрал фантастические 10,5, что является нереальным результатом на топ-уровне. Но тот турнир получил официальный статус ФИДЕ, так что Дин заметно прибавил в рейтинге, вытеснив со второй строчки Алиреза Фируджу. Хотя уровень соперников являлся, мягко говоря, никаким.

Уже на следующий день после окончания трехкругового марафона Лижэнь начал матч из шести партий против 22-го номера мирового рейтинга Вей И. Дин победил в сложном матче (3,5:2,5). После этого в его портфолио стало 22 партии из 30 необходимых. Время уже подходило, поэтому восемь партий пришлось набирать в отборе в сборную Китая на командный чемпионат Азии и Всемирную шахматную Олимпиаду. Понятно, что Лижэнь — игрок первой доски Китая априори, но второй номер рейтинга ФИДЕ вышел на старт. Дин провел 10 партий с главными китайскими гроссмейстерами, выиграл две и восемь завершил вничью. Он сохранил рейтинг на отметке 2800 и получил официальное право сыграть на турнире претендентов-2022. Чуть более чем за месяц он провел 28 партий. Фантастика!

Магнус Карлсен и Дин Лижэнь. Фото Global Look Press

Цикл себя полностью скомпрометировал

В ФИДЕ не проявили никакого беспокойства по данному поводу, а только поздравили Дина с этим необычным достижением. Учитывая, что Лижэнь не мог выехать из Китая из-за ковидных ограничений, по-другому он не мог набрать необходимое количество партий. Но честно ли то, что сделала китайская сторона? Не похоже ли на организационное читерство, учитывая, что китаец набирал рейтинговые очки в партиях с шахматистами, заметно уступающими ему в классе. Тем более со своими соотечественниками. С этих матчей не было ни трансляций, ни фото. Весь мир увидел только конечный результат.

Многие обратили внимание на эту странную ситуацию, но публично свою позицию озвучил только Сергей Карякин: «Не скажу, что отказ Карлсена проводить защиту титула — гвоздь в крышку гроба, но еще один очень неприятный эпизод в этом чемпионском цикле, — сказал журналистам российский гроссмейстер. — Потому что сначала меня отстранили, потом вместо меня пошел Дин Лижэнь, которому за месяц надо было набить определенное количество партий. И он сыграл приблизительно 30 партий за 30 дней. И с кем он играл в Китае, кто присутствовал при этих партиях, кто судил? Хотелось бы видеть фото, видео, вообще были ли эти партии сыграны? Я не осуждаю Лижэня, я просто говорю, что цикл себя полностью скомпрометировал. И Магнус своим решением добавил ему еще меньше легитимности».

— Меня переполняют разные эмоции, но я очень рад сыграть матч за звание чемпиона мира и побороться за корону в следующем году, — прокомментировал новости с отказом Карлсена Дин Лижэнь в интервью chess.com. — Я знал, у Карлсена были сомнения, но все же думал, что он будет защищать титул. Но я также понимаю его решение. Звание чемпиона мира накладывает бремя ответственности, нужно справляться со многими вещами. Наилучший вариант для болельщиков — когда лучшие игроки сражаются за чемпионство между собой, и Магнус, конечно, был лучшим на протяжении многих лет. Мы вступили в новую эру.

— В моем понимании, по чисто шахматным качествам (хотя, возможно, это будет громко сказано) Дин едва ли уступает Магнусу, — заявил Ян Непомнящий, который в эти дни принимает участие в турнире в Хорватии. — У него есть, конечно, какие-то более сильные стороны, какие-то — более слабые. У него была колоссальная серия: 100 партий без поражений против сильнейших соперников! В целом он неоднократно показывал в супертурнирах, что является очень сильным гроссмейстером. Что касается решения Карлсена, то лично для меня оно стало довольно разочаровывающим и печальным. Может, он чувствовал себя заложником ситуации. Когда ты вынужден каждый раз защищать титул — это сильно давит. Но мне кажется, его отказ может нанести ущерб шахматам, но я не могу его судить.