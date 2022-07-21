Нового соперника Непомнящего обвиняют в читерстве во время отбора. Скандал вокруг Дин Лижэня
Китаец Дин Лижэнь неожиданно стал участником матча за мировую шахматную корону, который состоится в 2023 году. Всего три месяца назад 29-летний гроссмейстер был всего лишь запасным на турнире претендентов, а сейчас заменил в титульном поединке самого чемпиона мира Магнуса Карлсена. Норвежец, напомним, отказался играть из-за утраты мотивации, подарив путевку на матч против россиянина Яна Непомнящего игроку, занявшему в Мадриде второе место, — Дин Лижэню. Если раньше ситуация с отбором китайца на турнир претендентов интересовала только продвинутых болельщиков, то сейчас этот вопрос становится суперпринципиальным. Ведь мало того, что нынешний кандидат на звание лучшего шахматиста планеты попал в Мадрид только благодаря политической дисквалификации Сергея Карякина, так даже статус его запасного вызывает огромные вопросы.
28 классических партий за месяц
Минувшей весной Дин Лижэнь считался первым запасным на турнире претендентов-2020, но у китайца была одна проблема. Из-за пандемии коронавируса он не мог покидать Китай, поэтому за последний год сыграл всего четыре официальные партии в классику. При этом в регламенте чемпионского цикла ФИДЕ-2023 было четко сказано, что участник претендентского должен провести не менее 30 партий с классическим контролем времени в период с мая 2021 по апрель 2022 года. Поэтому ФИДЕ всерьез рассматривало в качестве замены дисквалифицированному Карякину второго запасного по рейтингу — Левона Ароняна, который с мая 2021 года представляет США.
Но тут за дело взялась Федерация шахмат Китая — и проблемы Лижэнь с игровой практикой начали решаться в невероятном темпе. Сначала Дин играл трехкруговой турнир с тремя местными гроссмейстерами. Самым серьезным оппонентом оказался игрок топ-30 Бу Сянчжи (два других шахматиста были из топ-200). Из 12 возможных очков Дин набрал фантастические 10,5, что является нереальным результатом на топ-уровне. Но тот турнир получил официальный статус ФИДЕ, так что Дин заметно прибавил в рейтинге, вытеснив со второй строчки Алиреза Фируджу. Хотя уровень соперников являлся, мягко говоря, никаким.
Уже на следующий день после окончания трехкругового марафона Лижэнь начал матч из шести партий против 22-го номера мирового рейтинга Вей И. Дин победил в сложном матче (3,5:2,5). После этого в его портфолио стало 22 партии из 30 необходимых. Время уже подходило, поэтому восемь партий пришлось набирать в отборе в сборную Китая на командный чемпионат Азии и Всемирную шахматную Олимпиаду. Понятно, что Лижэнь — игрок первой доски Китая априори, но второй номер рейтинга ФИДЕ вышел на старт. Дин провел 10 партий с главными китайскими гроссмейстерами, выиграл две и восемь завершил вничью. Он сохранил рейтинг на отметке 2800 и получил официальное право сыграть на турнире претендентов-2022. Чуть более чем за месяц он провел 28 партий. Фантастика!
Цикл себя полностью скомпрометировал
В ФИДЕ не проявили никакого беспокойства по данному поводу, а только поздравили Дина с этим необычным достижением. Учитывая, что Лижэнь не мог выехать из Китая из-за ковидных ограничений, по-другому он не мог набрать необходимое количество партий. Но честно ли то, что сделала китайская сторона? Не похоже ли на организационное читерство, учитывая, что китаец набирал рейтинговые очки в партиях с шахматистами, заметно уступающими ему в классе. Тем более со своими соотечественниками. С этих матчей не было ни трансляций, ни фото. Весь мир увидел только конечный результат.
Многие обратили внимание на эту странную ситуацию, но публично свою позицию озвучил только Сергей Карякин: «Не скажу, что отказ Карлсена проводить защиту титула — гвоздь в крышку гроба, но еще один очень неприятный эпизод в этом чемпионском цикле, — сказал журналистам российский гроссмейстер. — Потому что сначала меня отстранили, потом вместо меня пошел Дин Лижэнь, которому за месяц надо было набить определенное количество партий. И он сыграл приблизительно 30 партий за 30 дней. И с кем он играл в Китае, кто присутствовал при этих партиях, кто судил? Хотелось бы видеть фото, видео, вообще были ли эти партии сыграны? Я не осуждаю Лижэня, я просто говорю, что цикл себя полностью скомпрометировал. И Магнус своим решением добавил ему еще меньше легитимности».
— Меня переполняют разные эмоции, но я очень рад сыграть матч за звание чемпиона мира и побороться за корону в следующем году, — прокомментировал новости с отказом Карлсена Дин Лижэнь в интервью chess.com. — Я знал, у Карлсена были сомнения, но все же думал, что он будет защищать титул. Но я также понимаю его решение. Звание чемпиона мира накладывает бремя ответственности, нужно справляться со многими вещами. Наилучший вариант для болельщиков — когда лучшие игроки сражаются за чемпионство между собой, и Магнус, конечно, был лучшим на протяжении многих лет. Мы вступили в новую эру.
— В моем понимании, по чисто шахматным качествам (хотя, возможно, это будет громко сказано) Дин едва ли уступает Магнусу, — заявил Ян Непомнящий, который в эти дни принимает участие в турнире в Хорватии. — У него есть, конечно, какие-то более сильные стороны, какие-то — более слабые. У него была колоссальная серия: 100 партий без поражений против сильнейших соперников! В целом он неоднократно показывал в супертурнирах, что является очень сильным гроссмейстером. Что касается решения Карлсена, то лично для меня оно стало довольно разочаровывающим и печальным. Может, он чувствовал себя заложником ситуации. Когда ты вынужден каждый раз защищать титул — это сильно давит. Но мне кажется, его отказ может нанести ущерб шахматам, но я не могу его судить.