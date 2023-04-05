Потерять корону. Как шахматные короли слагали с себя чемпионские полномочия

Вспоминаем судьбу 16 великих гроссмейстеров, к которым в этом месяце присоединится Магнус Карлсен.

До конца апреля мир узнает имя 17-го чемпиона мира по шахматам. Им станет победитель матча Ян Непомнящий — Дин Лижэнь, который пройдет в Астане. В случае ничьей по итогам 14 партий в классику гроссмейстеры сыграют тай-брейк 30 апреля. Таким образом, подходит к концу эра 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена, которая продлилась с 2013 по 2023 год (четыре раза защищал титул). Десять лет — это пятый показатель удерживания шахматной короны за всю историю (столько же лет чемпионом был Анатолий Карпов). Больше только у Михаила Ботвинника, Гарри Каспарова (признан в России иностранным агентом. — Прим. «СЭ»), Александра Алехина и Эммануила Ласкера. Впрочем, Магнус не заканчивает карьеру. По-прежнему играет очень много турниров, в том числе с классическим контролем. Мнения относительно возвращения норвежца в чемпионский цикл разделились. Кто-то считает, что он полностью потерял интерес к высшему титулу, кто-то, наоборот, верит, что Магнус вернется быстрее, чем ожидает публика. По рейтингу он точно отберется в турнир претендентов-2024, который пройдет в Торонто с 3 по 25 апреля, но, скорее всего, уступит свое место другому игроку.

Вспоминаем, как сложилась судьба других шахматных королей после потери ими титула чемпиона мира.

Вильгельм Стейниц*

Справедливости ради надо сказать, что, когда он проиграл 26-летнему Ласкеру, первому чемпиону было уже 58 лет и его лучшие годы остались позади. В 1890-е годы всех интересовал лишь вопрос — кто и когда пододвинет немца с пьедестала? Но, лишившись короны, Стейниц и не думал смириться со своей участью. Следующие три года он продолжал входить к когорту, успешно выступая в турнирах. И только после отрезвляющего матча-реванша (+2-10=5) его результаты пошли на убыль.

*уступил титул в 1894 году, чемпион мира на протяжении 8 лет.

Хосе-Рауль Капабланка и Эммануил Ласкер. Фото Getty Images

Эммануил Ласкер (1921, 27)

Он мог расстаться с титулом чемпиона еще в 1914-м, но проведению его матча с Капабланкой тогда помешала Первая мировая война. Спустя семь лет он самолично приехал на Кубу, чтобы подороже «продать» корону, но в душе продолжал считать себя лучшим в мире, что не раз подтверждал на супертурнирах: в Нью-Йорке-1924 (1-е место на 1,5 очка впереди Капабланки), Москве-1925 (2-е место на 0,5 очка впереди Капабланки), Москве-1935 (3-е место, снова впереди Капабланки). И только в 1936 году, в возрасте 68 лет, Эммануил постепенно отошел в тень.

Хосе-Рауль Капабланка (1927, 6)

Главной причиной его проигрыша Алехину в Буэнос-Айресе все в один голос называли недооценку своего соперника. Даже после блестящих побед нового чемпиона мира в Сан-Ремо (1930 — 14 из 15) и Бледе (1931 — 20,5 из 26) Капабланку продолжали считать единственным реальным соперником в битве за корону. Но... кубинец так и не смог преодолеть им же самим возведенный «золотой вал» (претендент был обязан собрать призовой фонд матча не менее 10 тысяч долларов) и до конца жизни жил с обидой. О том, что Капа мог вернуть себе корону, говорят его прекрасные результаты — вплоть до АВРО-турнира-1938 Хосе-Рауль ни в одном крупном соревновании ни разу не оставался за чертой призеров.

Александр Алехин (1946, 17)

Первый российский чемпион мира ушел из жизни непобежденным. Матч со стареющим, больным Алехиным могли сыграть Сало Флор, Пауль Керес и Михаил Ботвинник, но... так и не сыграли из-за Второй мировой войны.

Александр Алехин. Фото Global Look Press

Макс Эйве (1937, 2)

Голландец, который на два года «одолжил корону чемпиона» у Алехина, никогда не считался сильнейшим шахматистом мира, и его и без того довольно скромные результаты с утерей титула почти никак не изменились. Зато Эйве проявил себя в роли сильного функционера, возглавляя ФИДЕ с 1970 по 1978 год.

Михаил Ботвинник (1963, 13)

Став чемпионом мира в 1948 году, Ботвинник за три следующих года не сыграл ни одной турнирной партии и чудом отстоял звание в матче с Давидом Бронштейном (1950). Тогда ничья сохраняла титул за действующим чемпионом. Отметим, что в ранге шахматного короля Ботвинник не выиграл ни одного матча. С Василием Смысловым тоже была ничья (1954), а тому же Смыслову (1957), Талю (1960) и Петросяну (1963) шахматный патриарх проигрывал. Зато выиграл два матча-реванша у Смыслова в 1958-м и у Таля в 1961-м. Уступив титул Петросяну, Михаил Моисеевич, лишенный права на матч-реванш, играл мало, сразу сообщив, что в борьбе за титул участие принимать не будет. Но большую практическую силу он сохранял вплоть до своего 60-летия.

Анатолий Карпов и Михаил Ботвинник. Фото архив «СЭ»

Василий Смыслов (1958, 1)

По утверждению Смыслова, он играл матч-реванш с Ботвинником с воспалением легких и не сумел оказать достойное сопротивление. Не повезло ему и с дальнейшими соперниками — в 60-е один за другим поднимались Таль, Спасский, Фишер, противостоять которым возрастной экс-чемпион уже не мог. Только в 80-е у него случился ренессанс, когда 63-летний Смыслов добрался аж до финального матча претендентов, в котором уступил 21-летнему Гарри Каспарову.

Михаил Таль (1961, 1)

Уступив Ботвиннику, уроженец Риги еще добрых четверть века оставался реальным претендентом в борьбе за титул чемпиона мира. Болезнь не позволила ему оказаться на вершине в ТП Кюрасао-1962, в 1965-м в финальном матче претендентов его одолел Спасский, в 1968-м в полуфинале — Виктор Корчной. После блестящей победы в межзональном турнире (1979) Таля считали главным соперником Карпова, но он сошел с дистанции в 1/4 финала, уступив Льву Полугаевскому.

Михаил Таль. Сергей Киврин, Фото архив «СЭ»

Тигран Петросян (1969, 6)

Со второй попытки уступив Спасскому, Петросян не утерял чемпионских амбиций, но в претендентах судьба раз за разом сводила его с «заклятым другом» Корчным. Однажды в 1971-м Тигран прошел его и схлестнулся с Фишером, трижды (1974, 1977, 1980) тот оказывался непреодолимой преградой.

Борис Спасский (1972, 3)

Будучи лучшим турнирным бойцом 60-х, прорвавшись к титулу чемпиона, Спасский во многом утратил былые амбиции. После матча с Бобби Фишером его наивысшим достижением стала победа в звездном чемпионате СССР 1973 года, после чего карьера пошла по нисходящей. Хотя Спасский дошел до 1/2 финала матча претендентов с Карповым (1974), а три года спустя уступил Корчному за право сыграть впоследствии знаменитый матч 1978 года с Анатолием Евгеньевичем в Багио.

Борис Спасский и Роберт Фишер. Фото архив «СЭ»

Роберт Фишер (1975, 3)

Став чемпионом мира в 1972 году, американец не сыграл больше ни одной турнирной партии. Не сел он за доску и после того, как ФИДЕ в 75-м лишила его титула. Лишь спустя 20 лет Фишер явился, чтобы провести ретроматч со Спасским в пылающей Югославии, после чего снова исчез — уже навсегда.

Уступив титул Каспарову, Карпов почти десять лет цеплялся за титул. Беспрецедентная серия поединков между двумя «К» (1985, 1986, 1987, 1990) приподняла шахматы на небывалую высоту как в плане общественного интереса, так и с точки зрения развития самой игры. На марафонской дистанции в 120 партий Карпов уступил лишь два очка, вплоть до 1994 года, когда он с блеском победил в Линаресе (11 из 13), оставаясь основным соперником Каспарова. На излете карьеры Анатолий успел дважды (1996 и 1998) стать чемпионом мира ФИДЕ.

Гарри Каспаров и Анатолий Карпов. Фото архив «СЭ»

Он сам выбрал себе «палача» — вызвал Крамника, не имевшего никаких прав на поединок с чемпионом, и вычеркнул из положения пункт о матче-реванше. Три следующих года Каспаров взывал к справедливости — сперва к Владимиру, затем к ФИДЕ, затеявшей масштабную операцию объединения. И все это время он не сидел на месте, продолжая выигрывать почти всюду. Но шанса еще раз сыграть за корону Гарри Кимович так и не получил. После того как сорвались переговоры о его матчах с Крамником, Русланом Пономаревым и Рустамом Касымжановым, он завершил свою карьеру. Уходя, Каспаров оставался № 1 по рейтингу в мире.

Дважды уступив Ананду — сперва в турнире, затем в матче за корону, — Крамник как будто сбросил камень с шеи. Первой его реакцией было отказаться от борьбы за титул, но потом, видимо, решив, что экс-чемпионство не накладывает на него никаких обязательств, он с увлечением включился в гонку. В коротких матчах претендентов-2011 он в 1/2 финала уступил Александру Грищуку, но зато весной-2013 едва не отодвинул Карлсена от матча за корону, поделив с ним 1-е место в Лондоне (уступил по дополнительному показателю — количеству побед). В Ханты-Мансийске-2014 Крамник сделал третий претендентский заход (третье место), а лебединой песней стал ТП в Берлине-2015. В столице Германии Владимир Борисович начал турнир, выбив 2,5 очка из 3, но закончил его только пятым. Спустя полгода он завершил карьеру, но по-прежнему активно играет в быстрый контроль.

Владимир Крамник и Виши Ананд. Ефим Шаинский, Фото архив «СЭ»

Виши Ананд (2013, 6)

Тигр из Мадраса разгромно уступил корону Карлсену в Ченнаи (6,5 — 3,5). Многие считали, что поражение от молодого гения поставило точку в его чемпионских амбициях, но спустя четыре месяца Виши выиграл турнир претендентов-2014, получив право на реванш. Однако навязать борьбу Карлсену в Сочи в ноябре 2014-го Ананд не смог (6,5 — 3,5). По словам очевидцев Магнус так легко относился ко второму матчу с индийцем, что по вечерам вместо подготовки к партиям играл в покер со своей командой и норвежскими журналистами. После этого Ананд пытался выиграть ТП-2016 в Москве, но финишировал позади Сергея Карякина и Фабиано Каруана. Виши, который сейчас имеет статус первого вице-президента ФИДЕ, до сих иногда поигрывает в классику. В рейтинге ФИДЕ он идет на девятом месте, но претензии на корону уже потерял.