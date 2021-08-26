Зверев выиграл Кубок АШФ памяти Ботвинника

В Москве в Центральном доме шахматиста имени М. Ботвинника завершился Кубок АШФ памяти Ботвинника.

В соревновании принимали участие юноши и девушки до 14 лет из 10 стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдовы, России, Узбекистана и Таджикистана. Турниры проходили по круговой системе в один круг при 10 участниках, отдельно для юношей и девушек.

В турнире юношей победил россиянин Лев Зверев, набравший 7,5 очка из 9. На пол-очка отстал Артем Стрибук (Белоруссия), на полтора — Даниял Сапенов (Казахстан) и Эржан Закшылыков (Киргизия). У девушек первенствовала Алуя Нурманова (Казахстан) — 8 очков из 9. На полтора очка отстала Барчиной Шокиржонова (Узбекистан), на два — Марьяна Хомич (Белоруссия) и Валерия Клейменова (Россия).

Организаторы соревнований — Ассоциация шахматных федераций и Федерация шахмат России при содействии Ассоциации юристов России.

Владимир Барский