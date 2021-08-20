Осьмак сохраняет лидерство на женском чемпионате Европы

Чемпионат Европы среди женщин вышел на финишную прямую. Соревнования принимает в эти дни румынский город Яссы.

За два тура до окончания турнира единолично лидирует украинка Юлия Осьмак, набравшая 7,5 очка из 9. На пол-очка от лидера отстают Элина Даниелян (Армения), Бела Хотенашвили (Грузия) и Наталия Букса (Украина). По 6,5 очка набрали Оливия Келбаса (Польша), Лела Джавахишвили (Грузия), Маи Нарва (Эстония) и Дейманте Даулите-Корнетте (Литва).

12 участниц заработали по 6 очков, в этой группе идут россиянки Александра Мальцевская (Москва), Анастасия Боднарук (Санкт-Петербург) и Лея Гарифуллина (Свердловская область). Еще три российские спортсменки имеют в своем активе по 5,5 очка — это Александра Жеребцова (Москва), Ольга Гиря (ХМАО-Югра) и Елена Семенова (ЯНАО). Помимо призового фонда в 60 тысяч евро, в чемпионате разыгрываются 10 путевок на женский Кубок мира.

(Эльдар Мухаметов)