Школа Непомнящего провела турнир Business Legends

На площадке «Старт Хаб» на «Красном Октябре» состоялся турнир Business Legends, организованный Шахматной школой Яна Непомнящего.

На открытии выступили сам основатель школы, претендент на звание чемпиона мира Ян Непомнящий, директор школы Евгений Марголин, а также директор института количественных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Андрей Злотник, познакомивший присутствующих с презентацией совместного курса НИУ ВШЭ и Шахматной школы Яна Непомнящего «Шахматное мышление в бизнесе».

Гостями турнира стали президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский, гроссмейстеры Сергей Яновский, Александр Мотылев и Ильдар Хайруллин, известный российский футболист Дмитрий Булыкин, основатель канала Levitov Chess Илья Левитов и другие. В соревновании приняли участие представители компаний из различных отраслей бизнеса (IT, финансы, спорт, реклама и другие). Участники состязались в нескольких зачетах.

Первое место в зачете для новичков занял Геворг Бледжянц, генеральный директор АО «Соцмедика», старший научный сотрудник Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, врач-кардиохирург. Победу в турнире одержал гроссмейстер Никита Афанасьев. Второе место в общем зачете занял Константин Базаров, основатель социальной сети для шахматистов World Of Chess.

Этери Кублашвили