Жамсаран Цыдыпов выиграл этап Кубка России в Воронеже

В Воронеже завершился этап Кубка России среди мужчин. С первого до последнего тура лидировал гроссмейстер из Бурятии Жамсаран Цыдыпов, который и занял первое место с 7,5 набранными очками из 9.

Одержав пять побед подряд на финише, второе место с отставанием в пол-очка занял воронежский мастер ФИДЕ Максим Попов — это лучший результат шахматистов Воронежской области за все время проведения таких соревнований. Третье место занял гроссмейстер из Новгородской области Арсений Нестеров, опередивший по Бухгольцу мастеров ФИДЕ Эрика Обгольца (Новосибирская область) и Александра Усова (Московская область).

В этом году в Воронеже впервые удалось провести этапы сразу многих серийных соревнований ФШР: Детского Кубка России, Рапид Гран-при России, Блиц Гран-при России и Кубка России среди мужчин, что явилось значимым событием для воронежских шахмат.

(Дмитрий Борисенков)