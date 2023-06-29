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В Ижевске прошел Кубок Корпорации «Центр»

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В Ижевске состоялся традиционный шахматный фестиваль «Кубок Корпорации «Центр»».

В рамках фестиваля прошли этап Детского Кубка России, открытый рейтинговый турнир и блицтурнир, посвященный Дню России. Впервые состоялся турнир по решению шахматных композиций. В фестивале приняло участие более 580 участников из 26 регионов России.

Все соревнования проходили в ДК «Интеграл» Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова.

На этапе Детского Кубка России победителями в своих группах стали Маргарита Лыкова (Пермский край), Карим Даутов (Республика Башкортостан), Оксана Смирнова (ЯНАО), Ростислав Киселев (Свердловская область), Полина Смирнова (ЯНАО), Максим Демченко (Тюменская область), Маргарита Соловьева (Республика Татарстан) и Никита Калинин (Удмуртская Республика).

(Этери Кублашвили)

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