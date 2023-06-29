В Москве завершился Мемориал Людмилы Белавенец

В Центральном доме шахматиста имени М.М. Ботвинника завершился детско-юношеский турнир, посвященный памяти известного тренера Людмилы Белавенец. В круговом соревновании принимали 10 воспитанников московского клуба имени Т.В. Петросяна, которых тренировала Людмила Сергеевна.

Первое место занял Макарий Шиляев — 7,5 очков из 9. По 7 очков набрали Егор Здоров и Диана Хафизова; по дополнительным показателям второе место занял Егор.

Ольга Батуринская, дочь многолетнего директора Центрального шахматного клуба Виктора Батуринского и близкая подруга Людмилы Сергеевны, подарила Макарию Шиляеву шахматный бокал, принадлежавший Л. Белавенец. Все участники получили на память подарки от Федерации шахмат России, призеры — медали, а победитель — почетный кубок.

(Владимир Барский)