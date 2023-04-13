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Непомнящий о поражении от Лижэня в четвертой партии: «В какой-то момент я потерял фокус»

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Ян Непомнящий.
Фото AFP

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал свое поражение в четвертой партии матча за мировую шахматную корону от Дин Лижэня.

Китаец сравнял счет в матче — 2-2.

«Очень напряженная партия, — сказал на пресс-конференции Ян Непомнящий. — Видимо, я неправильно оценивал позицию. Наверное, надо было просто отвести коня на d6 и ждать, что предпримут белые. Скорее всего, позиция равная, но белыми делать ходы проще, они могут пытаться усилить позицию. В какой-то момент я потерял фокус».

Пятая партия матча Непомнящий — Лижэнь состоится в субботу, 15 апреля.

Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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