Дин Лижэнь рассказал, что очень счастлив впервые победить в матче на первенство мира

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь прокомментировал победу над Яном Непомнящим в четвертой партии матча за мировую шахматную корону.

«Это была очень сложная партия, — подчеркнул на пресс-конференции претендент. — Мне удалось держать все под контролем, поэтому я очень счастлив. Удалось реализовать свои идеи. Выходной очень помог мне перезагрузить. Последние две партии определенно мне удались».

После четырех партий счет в матче Непомнящий — Лижэнь равный — 2-2. Пятая партия состоится в субботу, 15 апреля.