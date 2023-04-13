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Сегодня, 16:22

Дин Лижэнь рассказал, что очень счастлив впервые победить в матче на первенство мира

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь прокомментировал победу над Яном Непомнящим в четвертой партии матча за мировую шахматную корону.

«Это была очень сложная партия, — подчеркнул на пресс-конференции претендент. — Мне удалось держать все под контролем, поэтому я очень счастлив. Удалось реализовать свои идеи. Выходной очень помог мне перезагрузить. Последние две партии определенно мне удались».

После четырех партий счет в матче Непомнящий — Лижэнь равный — 2-2. Пятая партия состоится в субботу, 15 апреля.

Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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