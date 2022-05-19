Высшую лигу чемпионата России примет Обнинск

Соревнования Высшей лиги чемпионата России среди мужчин и женщин состоятся с 25 июня по 6 июля в Обнинске (Калужская область). Местом проведения турнира станет СШОР по волейболу Александра Савина.

Соревнования пройдут по швейцарской системе в девять туров. Игровыми днями станут 26-30 июня, 2-5 июля. Выходной — 1 июля. Все туры будут начинаться в 15.00.

Контроль времени в обоих турнирах — по 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. Спортсмены, занявшие первое — пятое места, получат право участия в суперфиналах 75-го чемпионата России среди мужчин и 72-го чемпионата России среди женщин соответственно. Общий призовой фонд соревнований — 5 миллионов рублей.

(Эльдар Мухаметов)