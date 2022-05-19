Дворкович выдвинул свою кандидатуру на пост президента ФИДЕ

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович объявил о том, что выдвигает свою кандидатуру на выборах главы организации, и представил свою команду.

Ее состав выглядит следующим образом: россиянин Аркадий Дворкович (президент), индиец экс-чемпион мира гроссмейстер Вишванатан Ананд (заместитель президента), катарец экс-чемпионка мира гроссмейстер Чжу Чэнь (казначей), экс-председатель Норвежской шахматной федерации Йоран Аулин-Янссон (вице-президент), президент Шахматной федерации Азербайджана Маир Мамедов (вице-президент).

«В декабре прошлого года наблюдательный совет ФШР единогласно поддержал кандидатуру Аркадия Дворковича на выборах президента ФИДЕ в 2022 году, если он примет решение баллотироваться, — отметил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. — Члены набсовета высоко оценили работу Аркадия Владимировича на посту главы Международной шахматной федерации, отметили положительные преобразования в ее структуре и деятельности, а также выход на качественно новый уровень в проведении соревнований в 2018-2021 годах, включая трудный период пандемии. Аркадий Дворкович объявил о том, что будет переизбираться на новый срок, и Федерация шахмат России поддерживает его кандидатуру. Желаем победы и новых успехов! Развитие шахмат — наше общее дело».

Выборы президента ФИДЕ пройдут на конгрессе федерации в Ченнаи (Индия) в августе 2022 года. Крайний срок подачи заявок от кандидатов в президенты — 7 июня.

(Этери Кублашвили)