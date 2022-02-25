Всемирная шахматная олимпиада 2022 года не состоится в России

Совет Международной федерации шахмат (ФИДЕ) перенес Всемирную шахматную олимпиаду 2022 года из России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации.

«Совет ФИДЕ принял решение, что 44-я Всемирная шахматная олимпиада, включая соревнования для инвалидов и конгресс ФИДЕ, не будет проводиться в России. ФИДЕ сделает все возможное, чтобы найти другого организатора олимпиады», — приводит ТАСС текст заявления федерации.

Соревнования должны были пройти в Москве с 26 июля по 8 августа.