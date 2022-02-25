Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 17:46

Всемирная шахматная олимпиада 2022 года не состоится в России

Иван Торопцев
Корреспондент

Совет Международной федерации шахмат (ФИДЕ) перенес Всемирную шахматную олимпиаду 2022 года из России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации.

«Совет ФИДЕ принял решение, что 44-я Всемирная шахматная олимпиада, включая соревнования для инвалидов и конгресс ФИДЕ, не будет проводиться в России. ФИДЕ сделает все возможное, чтобы найти другого организатора олимпиады», — приводит ТАСС текст заявления федерации.

Соревнования должны были пройти в Москве с 26 июля по 8 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/13863397
1
0

Читайте также

Исмаилов — Дуродола: где смотреть прямую трансляцию и во сколько начало главного боя турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Семак сдал экзамен на лучшего тренера России. «Бетис» подтвердит. Колонка Казакова
В РФС прокомментировали решение УЕФА о проведении матчей российских клубов на нейтральных полях
«Дженоа» — «Интер»: прогноз на матч серии А 25 февраля 2022 года
Встречают по одежке, провожают по долгам. Как устроен сериал «Изобретая Анну» о русской аферистке на Манхэттене
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стартуют полуфиналы первенства Москвы
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости