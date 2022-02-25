Стартуют полуфиналы первенства Москвы

Первые полуфиналы первенства столицы до 9 лет начнутся в пятницу 25 февраля одновременно на трех площадках. Соревнования будут проводиться в течение трех дней по швейцарской системе в 7 туров. Для выхода в финал участникам необходимо набрать 5 очков. 25-27 февраля турниры будут проходить в шахматном клубе имени Петросяна (ЦАО), шахматном клубе «Интеллект» (САО) и шахматной школе Chesstime Cup (ЮЗАО).

Число участников в каждом турнире ограничено количеством посадочных мест. Так, регистрация на турнир мальчиков в клубе имени Петросяна уже завершена, заявки на турнир девочек еще принимаются.

4-6 марта полуфиналы примут: шахматная школа Chesstime (ЗАО), шахматный клуб на Чонгарском бульваре (ЮАО, ЮВАО) и шахматный клуб «Стратегия» (СЗАО).

11-13 марта соревнования пройдут в пространстве ArtPlace Butovo (ТИНАО, ЮЗАО), ЦИКС «Каисса» (СВАО) и библиотеке № 7 имени Антуана де Сент-Экзюпери (ВАО). В этом году Федерация шахмат Москвы выбрала местами проведения полуфиналов шахматные школы и клубы, расположенные в различных округах города. Это сделано для того, чтобы детям и их родителям было проще и удобнее добираться до места игры.

Победители полуфинальных турниров будут награждены кубками, а призеры (первое — третье места) — медалями, дипломами соответствующих степеней и ценными призами.

(Эльдар Мухаметов)