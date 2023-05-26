Все партии десятого тура этапа «Гран-при» FIDE в Никосии завершились вничью

Российская шахматистка Екатерина Лагно сегодня, 26 мая, черными фигурами сыграла вничью с полькой Оливией Киолбасой в партии 10-го тура четвертого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE).

Вничью завершились партии Полины Шуваловой и швейцарки Александры Костенюк, Александры Горячкиной и представительницы Казахстана Бибисары Асаубаевой, Динары Вагнер из Германии и китаянки Тань Чжунъи, грузинки Наны Дзагнидзе и азербайджанки Гюнай Мамедзаде, представительницы Индии Харики Дронавалли и грузинки Беллы Хотенашвили.

После 10 туров в лидерах идут Тань Чжунъи, Вагнер и Дронавалли, набравшие по 6 очков. Далее идут Шувалова, Лагно (по 5,5 очка), Мамедзаде, Горячкина, Асаубаева, Дзагнидзе (по 5 очков), Хотенашвили, Костенюк (по 4,5 очка) и Киолбаса (2 очка).

Турнир проходит в Никосии.