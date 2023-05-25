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Лагно и Шувалова сыграли вничью в партиях на этапе Гран-при ФИДЕ в Никосии

Виктория Кравченко
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Российская шахматистка Екатерина Лагно белыми фигурами в сыграла вничью со швейцаркой Александрой Костенюк в партии девятого тура четвертого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Турнир проходит в Никосии.

Кроме того, вничью завершилась партия Полины Шуваловой, игравшей белыми фигурами, с грузинкой Наной Дзагнидзе.

Александра Горячкина черными фигурами проиграла грузинке Беле Хотенашвили. Спортсменка из Казахстана Бибисара Асаубаева черными фигурами сыграла вничью с полькой Оливией Киолбасой, азербайджанка Гюнай Мамедзаде белыми фигурами обыграла Динару Вагнер из Германии. Вничью завершилась партия между китаянкой Тань Чжунъи и Харикой Дронавалли из Индии.

После девяти туров турнирную таблицу возглавила Дронавалли, в активе которой 5,5 очков. Столько же баллов у Вагнер и Тань Чжунъи, которые уступают по дополнительным показателям. Далее идут Шувалова, Лагно (обе — 5 очков), Мамедзаде, Асаубаева, Дзагнидзе, Горячкина (все — 4,5 очка), Костенюк, Хотенашвили (обе — 4,5 очка) и Киолбаса (1,5 очка).

Александра Костенюк
Екатерина Лагно
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