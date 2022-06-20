Смагин: «Непомнящий находится в борьбе за победу на турнире претендентов»

Вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин прокомментировал игру российского гроссмейстера Яна Непомнящего на турнире претендентов.

Россиянин вместе с американцем Фабиано Каруаной делят первое место после третьего тура Турнира. Оба шахматиста набрали по два очка за три тура.

«Мнение тут однозначное: Ян взял хороший старт, лидирует, показывает качественную игру. Он играет не без проблем, но здесь такой турнир, что его без трудностей нельзя выиграть. Здесь все должно сложиться: должна быть хорошая собственная игра, улыбнуться удача, и пока после трех туров у меня есть осторожный оптимизм, так как Ян находится в борьбе за победу на турнире. Никаких оснований за него беспокоиться пока нет», — цитирует Смагина ТАСС.

Турнир претендентов проходит с 17 июня по 5 июля в Мадриде (Испания).

Победитель турнира претендентов сыграет с Магнусом Карлсеном за титул чемпиона мира.