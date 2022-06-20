Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 13:58

Смагин: «Непомнящий находится в борьбе за победу на турнире претендентов»

Смагин поделился мыслями об игре Непомнящего в турнире претендентов
Читать «СЭ» в

Вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин прокомментировал игру российского гроссмейстера Яна Непомнящего на турнире претендентов.

Россиянин вместе с американцем Фабиано Каруаной делят первое место после третьего тура Турнира. Оба шахматиста набрали по два очка за три тура.

«Мнение тут однозначное: Ян взял хороший старт, лидирует, показывает качественную игру. Он играет не без проблем, но здесь такой турнир, что его без трудностей нельзя выиграть. Здесь все должно сложиться: должна быть хорошая собственная игра, улыбнуться удача, и пока после трех туров у меня есть осторожный оптимизм, так как Ян находится в борьбе за победу на турнире. Никаких оснований за него беспокоиться пока нет», — цитирует Смагина ТАСС.

Турнир претендентов проходит с 17 июня по 5 июля в Мадриде (Испания).

Победитель турнира претендентов сыграет с Магнусом Карлсеном за титул чемпиона мира.

Источник: https://tass.ru/sport/14973449
Фабиано Каруана
Ян Непомнящий
0
Читайте также
Безалкогольное пиво. Сколько можно выпить, чтобы сесть за руль
Плавать брассом, спорить басом. В плавании первыми поняли, как трансгендеры могут потопить женский спорт
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непомнящий и Каруана делят первое место после третьего тура турнира претендентов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости