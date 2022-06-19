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Сегодня, 21:05

Непомнящий и Каруана делят первое место после третьего тура турнира претендентов

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Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и американец Фабиано Каруана делят первое место после третьего тура турнира претендентов. Оба шахматиста набрали по два очка за три тура.

В третьем туре 31-летний Непомнящий сыграл вничью с азербайджанским шахматистом Теймуром Раджабовым (0,5:0,5). 29-летний Каруана и поляк Ян-Кшиштоф Дуда не смогли выявить победителя в партии (0,5:0,5).

Американец Хикару Накамура сыграл вничью с французом Алирезом Фируджей (0,5:0,5) в третьем тура. Китайский шахматист Дин Лижэнь и венгр Рихард Раппорт также не смогли выявить победителя в партии (0,5:0,5).

Турнир претендентов проходит с 17 июня по 5 июля в Мадриде (Испания).

Победитель турнира претендентов сыграет с Магнусом Карлсеном за титул чемпиона мира.

Турнирное положение после 3-го тура

Ян Непомнящий (ФИДЕ) — 2
Фабиано Каруана (США) — 2
Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — 1,5
Рихард Раппорт (Венгрия) — 1,5
Алиреза Фируджа (Франция) — 1,5
Хикару Накамура (США) — 1,5
Теймур Раджабов (Азербайджан) — 1
Дин Лижэнь (Китай) — 1

Ян&nbsp;Непомнящий. Турнир претендентов-2022: результаты матчей, турнирное положение
Фабиано Каруана
Ян Непомнящий
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