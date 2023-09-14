В Ясной Поляне завершился Детский кубок памяти Л.Н. Толстого

В Ясной Поляне завершился турнир по быстрым шахматам в рамках Детского кубка памяти Л.Н. Толстого. В турнире приняли участие 138 юных спортсменов из Брянской, Калужской, Курской, Московской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Тульской областей, а также из Москвы.

Первое место заняла Софья Баркашева (Москва) с результатом 8 очков из 9, опередившая Максима Никонова (Болохово, Тульская область) по результату личной встречи. На пол-очка отстал еще один представитель Москвы — Адриан Санчес-Шананин, завоевавший бронзовую награду. Лучшей среди девочек стала София Гулькевич (Новомосковск, Тульская область).

Помимо общего зачета были предусмотрены призы в номинации «2012 г.р. и моложе». С результатом 6,5 очков первое место занял Никита Ларин (Тула), опередивший Льва Соболева (Москва) по дополнительным показателям. Алиса Евдокимова, также набравшая 6,5 очков, стала третьей в этой номинации. Лучшей среди девочек 2012 г.р. и моложе стала Анна Коваленко (Рязань).

Все призеры получили уникальные награды, разработанные специально для этого соревнования, а также сувениры от Федерации шахмат России, музея-усадьбы «Ясная Поляна» и Тульской областной Думы.

В рамках турнира состоялись сеансы одновременной игры на 100 досках. Сеансерами выступили гроссмейстеры Андрей Есипенко, Александр Злочевский, Сергей Яновский, Сергей Смагин и Дмитрий Кряквин. Каждому из именитых шахматистов противостояли по 20 детей из Тулы, Тульской области и соседних регионов.

Всем желающим была предложена экскурсия по музею-усадьбе «Ясная Поляна». Гроссмейстер Дмитрий Кряквин провел мастер-класс, рассказав участникам турнира о тонкостях подготовки к партиям, развитию шахматных и спортивных навыков и многое другое.

(Григорий Ткачев)