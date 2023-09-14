Александр Грищук выиграл блицтурнир Tata Steel Chess India

В Калькутте завершился супертурнир Tata Steel Chess India 2023. Сначала участники сыграли один круг в быстрые шахматы, а затем два круга в блиц.

Набрав 12 очков из 18, блицтурнир выиграл россиянин Александр Грищук. На 1 очко от него отстали узбекский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов (2-е место) и индийский шахматист Рамешбабу Прагнанандха (3-е место).

Далее места распределились следующим образом: 4. Арджун Эригайси (Индия) — 10,5, 5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 9,5, 6. Пентала Харикришна (Индия) — 8,5, 7. Сантош Видит (Индия) — 8, 8. Домарраджу Гукеш (Индия) — 7,5, 9. Винсент Каймер (Германия) — 6,5, 10. Теймур Раджабов (Азербайджан) — 5,5.