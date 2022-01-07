В Госдуме пообещали разобраться с недовольством российской шахматистки Костенюк

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление гроссмейстера Александры Костенюк, которая написала в соцсети, что в России невнимательно относятся к личным победам российских шахматистов на мировой арене.

«Есть большое количество людей, которые любят шахматы в России. У нас постоянно проходят турниры среди любителей, а также профессионалов. Есть Анатолий Карпов, хорошо играющий Александр Жуков и множество других депутатов, которые очень любят шахматы и разбираются в них. Мы обязательно разберемся и в комитете рассмотрим этот вопрос», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Депутат Госдумы РФ также пообещал разобраться в сложившейся ситуации с российской шахматисткой.

«Справедливости ради, есть и другие виды спорта, которые при больших удачах не могут похвастаться тем или иным вниманием со стороны руководителей федерации, спонсоров. К сожалению, такое неравенство существует. Но здесь все зависит от активности самой федерации. Если спортсмена представят к наградам, он обязательно будет награжден и отмечен. Региону тоже очень важно, чтобы среди жителей были члены сборной. Это показатель того, что регион развивается. Мы обязательно сделаем запрос в федерацию, а также в Министерство спорта РФ. Такую несправедливость надо убирать. Все люди, которые принесли славу российскому спорту, а также российскому флагу, должны быть в обязательном порядке отмечены. Это флагман нашей страны», — добавил Свищев.

28 декабря Костенюк стала победительницей чемпионата мира по быстрым шахматам, который прошел в Польше.