Брякин отличился на турнирах в Москве

Международный мастер выиграл соревнования по рапиду и блицу в Центральном доме шахматиста.

Первые турниры по рапиду и блицу в 2022 году состоялись в конце минувшей недели в Центральном доме шахматиста. Во всех из них первенствовал международный мастер Михаил Брякин. В соревновании по быстрым шахматам, прошедшем в пятницу, 7 января, Брякин показал результат 6 очков из 7 и по дополнительным показателям опередил Актилека Тейитбаева, занявшего второе место. По 5,5 набрали Дмитрий Давиденко (Челябинская область), взявший по коэффициенту бронзу, и Али Исрафилов, ставший четвертым.

В этот же день в турнире по блицу Брякин финишировал с 10 очками из 11 возможных. Занявший второе место Александр Усов отстал от победителя на полтора очка. Третью строчку таблицы занял Евгений Шувалов — 8. В блицтурнире, прошедшем в субботу, 8 января, Брякин набрал 9,5 очка из 11 и по дополнительным показателям обошел Ивана Елецкого, занявшего второе место. Третьим с 8 очками стал Артем Садовский (Тульская область).

Следующие турниры по рапиду и блицу пройдут в Центральном доме шахматиста 14 и 15 января.

Эльдар Мухаметов