Глуховский оценил шансы Непомнящего в матче с Карлсеном

Исполнительный директор федерации шахмат России Марк Глуховский рассказал о шансах российского гроссмейстера Яна Непомнящего в матче за мировую корону против норвежца Магнуса Карлсена.

«Математически шансы выиграть матч на первенство мира всегда выше, чем шансы выиграть турнир претендентов, - цитирует Глуховского «Чемпионат.com». - Шансы даже у самого большого фаворита в турнире претендентов — не больше 30 процентов. Таков турнир, восемь человек борются за победу. А если мы пытаемся оценить шансы в матче на первенство мира, то даже у самого большого лузера процентов 25-30 на победу будет. А Ян — далеко не лузер, я бы оценил его шансы 45 на 55, просто из уважения к заслугам Магнуса. Пессимист скажет, что шансы Яна 40 на 60, оптимист — 50 на 50.

У Карлсена нет никаких слабостей. Он универсальный шахматист, лучший в XXI веке. А возможно, что и лучший в шахматной истории. Окончательное место Магнуса в истории шахмат мы сможем определить в конце его карьеры, но даже сейчас ясно, что он попадет в тройку лучших по любой версии. В этом нет никаких сомнений. Вместе с этим возникает вопрос: как у него выиграть? Ну, иногда просто приходит время. Когда смотришь на игру «Барселоны» 15-летней давности, тоже не можешь понять, как ее вообще обыграть. Может быть, единственная слабость Карлсена в том, что он выиграл четыре матча на первенство мира, а в истории мало кто такое мог сделать».

Матч между Непомнящим и Карлсеном за звание чемпиона мира по шахматам пройдет в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря.