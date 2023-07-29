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Сегодня, 18:08

В ФШР считают, что запрет на рукопожатия принесет дискомфорт украинским шахматистам

Руслан Минаев
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Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин поделился мнением о запрете украинским спортсменам на рукопожатия с россиянами и белорусами.

Ранее с соответствующими рекомендациями выступила Федерация шахмат Украины.

«Мне кажется, это глупость, которая помешает только украинцам, принесет им дискомфорт. Я на сто процентов уверен, что на турнире будут встречи между нашими шахматистами и украинцами», — цитирует Смагина ТАСС.

Кубок мира по шахматам пройдет в Баку (Азербайджан) с 30 июля по 24 августа.

Источник: ТАСС
Шахматы
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