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Сегодня, 12:50

Украинским шахматистам рекомендовали не жать руки россиянам

Сергей Разин
корреспондент
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Федерация шахмат Украины рекомендовала своим спортсменам отказаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии на международных соревнованиях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети организации.

Как говорится в заявлении украинской федерации, шахматисты должны избегать общих фотографий со спортсменами из России и Белоруссии, если этого не требует протокол, а также не должны совершать действий, которые могут повредить имиджу Украины.

С момента введения санкций против российского спорта гражданство поменял 141 шахматист из 204 спортсменов.

Ранее гроссмейстер Ян Непомнящий заявил о нежелании выступать за сборную России.

С 28 февраля 2022 года российские спортсмены по решению Международной шахматной федерации (FIDE) выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Ян&nbsp;Непомнящий. Непомнящий не хочет играть за сборную России. Но разве у него есть такая возможность?

С 29 июля по 25 августа в Баку пройдет Кубок мира.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230729/shakhmaty-1887048794.html
Шахматы
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