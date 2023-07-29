Украинским шахматистам рекомендовали не жать руки россиянам

Федерация шахмат Украины рекомендовала своим спортсменам отказаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии на международных соревнованиях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети организации.

Как говорится в заявлении украинской федерации, шахматисты должны избегать общих фотографий со спортсменами из России и Белоруссии, если этого не требует протокол, а также не должны совершать действий, которые могут повредить имиджу Украины.

С момента введения санкций против российского спорта гражданство поменял 141 шахматист из 204 спортсменов.

Ранее гроссмейстер Ян Непомнящий заявил о нежелании выступать за сборную России.

С 28 февраля 2022 года российские спортсмены по решению Международной шахматной федерации (FIDE) выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

С 29 июля по 25 августа в Баку пройдет Кубок мира.