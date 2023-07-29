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Сегодня, 15:37

Дворкович о заявлении Федерации шахмат Украины: «Не ожидаем каких-либо инцидентов на Кубке мира»

Константин Белов
Корреспондент
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Аркадий Дворкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление Федерации шахмат Украины, которая рекомендовала своим спортсменам воздержаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии на Кубке мира и других международных соревнованиях.

«Мы уверены, что все игроки прибыли на такой ответственный турнир как Кубок мира прежде всего как спортсмены, с уважением как к ФИДЕ, так и к принимающей стороне — федерации шахмат Азербайджана, которая провела прекрасную организационную работу — поэтому не ожидаем каких-либо инцидентов», — сказал Дворкович «СЭ».

Кубок мира по шахматам-2023 пройдет в Баку (Азербайджан) с 30 июля по 24 августа.

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