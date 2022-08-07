В ФШР не сомневались в переизбрании Дворковича на пост главы ФИДЕ

Исполнительный директор федерации шахмат России Марк Глуховский в разговоре с «СЭ» высказался о переизбрании Аркадия Дворковича главой ФИДЕ.

«Хорошо зная настроение делегатов, я не сомневался, что Аркадий переизберется. За последние 4 года, которые были исключительно тяжелыми для мирового спорта, он и его команда проделали эффективную работу. Именно поэтому делегаты с таким перевесом отдали ему голоса (157 голосов — рекордный показатель)», — сказал Глуховский «СЭ».

Аркадий Дворкович возглавляет ФИДЕ с 2018 года. В воскресенье, 7 августа, он был переизбран на пост президента организации. На пост также претендовал украинец Андрей Баришполец, белорус Иналбек Шерипов и француз Бахар Куатли сняли свои кандидатуры.