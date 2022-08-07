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Сегодня, 12:20

Федерация шахмат России поздравила Дворковича с переизбранием на пост президента ФИДЕ

Алексей Еремин
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Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов поздравил Аркадия Дворковича с переизбранием на пост президента Международной шахматной федерации.

«Поздравляю Аркадия Дворковича и его команду со столь убедительной победой! Такой значительный перевес — 157 голосов против 16 у его конкурента — показывает, что Россия не находится в изоляции. Благодарю всю команду, в частности, Марка Глуховского и Михаила Кобалия за успешную предвыборную работу и поддержку нашего кандидата», — приводит слова Филатова пресс-служба Федерации шахмат России.

Аркадий Дворкович возглавляет ФИДЕ с 2018 года. В воскресенье, 7 августа, он был переизбран на пост президента организации. На пост также претендовал украинец Андрей Баришполец, белорус Иналбек Шерипов и француз Бахар Куатли сняли свои кандидатуры.

Источник: https://ruchess.ru/news/all/vybory_2022/
Андрей Филатов
Аркадий Дворкович
ФИДЕ
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