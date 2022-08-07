Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал переизбрание Аркадия Дворковича на пост президента ФИДЕ

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал переизбрание Аркадия Дворковича на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Избрание на новый срок — большая честь, —сказал Свищев. — Но в нынешних условиях — это и повышенная ответственность. Аркадию Дворковичу после переизбрания нужно дистанцироваться от политики и убрать ее из мировых шахмат. Помимо этого, Дворковичу нельзя забывать, какую страну он представляет. Необходимо снять с российских спортсменов незаконные санкции, а в конце года вернуть флаг и гимн. Шахматы должны быть вне политики».

Дворкович возглавляет ФИДЕ с 2018 года. В воскресенье, 7 августа, он был переизбран на пост президента организации.