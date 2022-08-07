Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 12:54

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал переизбрание Аркадия Дворковича на пост президента ФИДЕ

Читать «СЭ» в

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал переизбрание Аркадия Дворковича на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Избрание на новый срок — большая честь, —сказал Свищев. — Но в нынешних условиях — это и повышенная ответственность. Аркадию Дворковичу после переизбрания нужно дистанцироваться от политики и убрать ее из мировых шахмат. Помимо этого, Дворковичу нельзя забывать, какую страну он представляет. Необходимо снять с российских спортсменов незаконные санкции, а в конце года вернуть флаг и гимн. Шахматы должны быть вне политики».

Дворкович возглавляет ФИДЕ с 2018 года. В воскресенье, 7 августа, он был переизбран на пост президента организации.

Аркадий Дворкович
ФИДЕ
5
1
Читайте также
«Дацик — жировик. Такой бой позорит единоборства». Емельяненко: разнос Рыжего Тарзана, свадьба
Этот поезд в огне. Как «Локомотив» превратился в главную катастрофу начала чемпионата
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ФШР не сомневались в переизбрании Дворковича на пост главы ФИДЕ
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости