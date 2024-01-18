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Сегодня, 12:00

В Екатеринбурге прошел Мемориал Дмитрия Щербина

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
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C 11 по 15 января в Екатеринбурге прошли этапы Гран-при России по блицу и рапиду «Мемориал Дмитрия Сергеевича Щербина» — международного мастера, известного тренера, чемпиона мира среди лиц с ПОДА. Организатором выступила школа «ШахМатOff» при поддержке Федерации шахмат России и Федерации шахмат Свердловской Области. Помимо кубковых очков, были разыграны денежные призы в размере 795 тысяч рублей.

Программа соревнований началась с блица (13 туров). Турнир с таким статусом впервые прошел в Екатеринбурге и собрал 235 участников из 25 регионов России, в том числе 23 гроссмейстера.

Победителем стал гроссмейстер Павел Смирнов (Московская область). Вторым финишировал московский гроссмейстер Владимир Захарцов (Москва), третьим стал петербуржец Сергей Лобанов.

На старт этапа Рапид Гран-при России вышли 287 участников. По итогам 11 туров первенствовал гроссмейстер Сергей Дрыгалов (Курганская область). В большом дележе второе место занял международный мастер Рудик Макарян, а третье — Никита Афанасьев (оба — Москва).

Шахматы
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